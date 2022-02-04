世界癌症日：乳腺癌预防知识，你了解多少？

2月4日是世界癌症日。癌症是一类严重危害人们健康的慢性病。我国常见的癌症包括肺癌、乳腺癌、胃癌、肝癌等。其中，乳腺癌是目前我国女性群体中高发的恶性肿瘤，发病率逐年升高，严重威胁女性健康。

“乳腺癌是发生在乳腺部位的恶性肿瘤。”安徽医科大学第一附属医院乳腺外科副主任医师颜蕴文介绍，在发病早期，乳腺癌表现为患侧的乳腺出现“单发的”“无痛性”并呈“进行性生长”的小肿块。乳腺癌的确切病因尚未完全明确，一般认为与遗传、生育和哺乳、激素分泌、乳腺良性疾病、生活习惯、精神压力等多种内在和外界的因素共同作用有关。

颜蕴文医生表示，及早发现乳腺癌，自检是一种必要的手段。一是日常观察乳房外形是否是正常的弧形轮廓，乳头是否内陷、乳房皮肤是否改变等；二是触摸乳房有无肿块；三是挤压乳房或乳头，查看有无液体从乳头溢出或出血。若发现有异常，应马上到医院接受乳腺专科检查。但是自检并不能替代医疗机构专业筛查。有些早期乳腺癌缺乏典型的临床症状，很难通过自检发现。建议定期进行乳腺检查，乳腺癌发现得越早，治疗效果越好。

那么，我们该如何预防乳腺癌呢？颜蕴文医生建议，要建立健康生活方式，均衡膳食，养成良好的饮食习惯；保持心情愉悦，保证充足睡眠，不熬夜；适当增加体育锻炼，避免肥胖；戒烟戒酒，不乱用外源性雌激素；穿戴合适的胸罩，并在回家后就将胸罩脱下，给乳腺松绑；定期进行乳腺检查，积极治疗乳腺疾病。如果不幸罹患乳腺癌，请不必惊慌，应以良好心态面对，配合治疗。