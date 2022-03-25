“时空伴随者”如何筛查？抗原检测能否替代48小时核酸检测？权威解答来啦！

人民网北京3月25日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

筛查“时空伴随者” 最大程度发现潜在感染人群

会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，“时空伴随”又叫“时空交集”，一般是指14天内，与新冠确诊患者在同一个时间和空间网格内，共同停留过一段时间的人。比如感染者14天内到过某地，而某人在这14天的轨迹与他有过交集，就可能被认定为时空伴随者。筛查“时空伴随者”可以最大程度发现潜在感染人群，将更多存在“时空重合”而有可能感染的人群纳入到重点排查中，做到早期发现和防控关口前移。

“通常会对已确定的时空伴随者做进一步排查，以明确时空伴随的确切方式、具体时间和实际距离，研判感染风险。如果排查已经明确，既不是密接人员，也不是次密接人员，那就没有感染新冠的风险。”吴尊友说。

吴尊友表示，在实际疫情防控中，往往会在短时间内发现大量的时空伴随者，无法对每个时空伴随者及时排查。没有完成风险排查的时空伴随者，按照防控要求，居家隔离，或到指定地点隔离，直到排查完成，或解除时空伴随状态。

动态清零依然是最经济有效的防控策略

吴尊友表示，针对我国当前的疫情形势，力争在短时间内做到动态清零，依然是最经济、最有效的新冠防控策略。

吴尊友分析，随着人群新冠疫苗的接种比例越来越高，人群对新冠病毒的免疫力不断提高，加上奥密克戎变异毒株本身的致病性不及其他毒株强，感染者的临床严重性按照每百名发病人数的比例统计，确实有所下降。无症状感染者只是一个时点状态的概念，今天的无症状感染者到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例，应该更关注其传染性的高低。奥密克戎毒株由于其传播速度快、感染人数多，疫情造成的死亡总数及社会危害与影响，并没有因此而减轻。

吴尊友介绍，有研究对有关国家在2021年8-10月与11月-今年1月两个时间段的病死率和死亡率作了比较分析，前三个月以德尔塔毒株流行为主，后面三个月以奥密克戎毒株流行为主。奥密克戎毒株流行期间的病死率确实下降了，但同期因疫情造成的死亡总数或者死亡率却高于德尔塔毒株流行的同期死亡数。这说明，奥密克戎毒株流行，对一个国家总体造成的危害并没有减轻。2月中旬以来，我国香港出现的新冠死亡病例，最高时达到每天近300例，目前仍然每天有200例左右。这也提示，奥密克戎毒株流行的危害依然是严重的，新冠肺炎不是“大号流感”。

“我国是一个人口大国，一个非常小的发病率或死亡率，乘以14亿的人口基数，绝对数就会很大。只有做到动态清零，才能消除疫情隐患，才能规避大规模人群感染可能造成的医疗资源挤兑，才能预防大量的老人或有基础疾病者等可能出现的死亡。”吴尊友强调。

就目前的防控措施，吴尊友表示，一般来说，对于疫情发现的早，或者疫情规模较小，或者传播链清楚、明确的疫情，通过隔离治疗病人、隔离观察密切接触者等措施，即可有效控制疫情。当疫情规模较大，或者出现一定水平的社区传播时，才采取更加有力的措施，比如限制人员流动的措施。

吴尊友分析，传染病的蔓延扩散，与人员的流动关系密切。人员的流动量越大、流动的速度越快、流动的频率越高，传染病传播扩散的速度就越快；人员的流动距离远，疫情传播的地域范围就越大。因此，禁止人员跨地区流动，公交、地铁客运暂停运行，鼓励大家居家办公等，都是限制人员流动的有效措施，在新冠肺炎防控中，相当于一下就斩断了传播链，对快速控制疫情，将起到立竿见影的效果。

抗原检测不能替代48小时核酸检测

抗原检测结果可以作为阴性证明使用吗？对此，王贵强表示，首先，抗原检测这次纳入到新版诊疗方案里面，也专门出台了抗原检测的指导意见。抗原检测是病毒核酸检测的一个重要补充，尤其是在大规模暴发像奥密克戎这样快速传播的疾病背景之下，如果核酸检测能力不足，抗原检测是一个非常重要的补充。但是抗原检测还是限定在管控人群、隔离人群、密接人群来做，不建议普通老百姓进行抗原检测。

其次，抗原检测不能作为排除的诊断，也不能作为48小时核酸检测的替代。因为抗原检测存在着一定的假阳性和假阴性，抗原检测阳性的情况下，最终也要进行核酸的复核。但是在检测阳性的情况下，及时地进行管控，能避免进一步传播的风险。

再次，现在核酸检测要注意检测的方法，要在医生指导或者社区指导下进行规范检测，尤其是在管控人群、居家隔离人群，或者是密接管控人群中进行相应的检测，阳性及时上报，上报后立刻进行相应的复核，同时将抗原检测阳性的患者或者病例管控起来，避免进一步传播，最大限度早发现、早报告、早隔离，减少疫情的进一步传播。

并且，抗原检测以后的整个处理过程也很重要。比如居家检测时如果阳性，有专门的人员进行相应管控，同时把检测物品交给专业人员进行处理。如果是阴性，在家可以按照生活垃圾处理。这些细节都应该强调并且落实。

“还有一点，抗原检测一直强调不能替代核酸检测，包括在诊断的依据当中，没有把抗原检测作为诊断的指标，只是在管控人群可以进行抗原检测。”王贵强强调。