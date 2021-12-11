国家卫健委：“动态清零”不是追求“零感染”

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，所谓“动态清零”，是当前我国新冠肺炎疫情防控的总方针，它是指在现在的情况下，当出现本土病例的时候，我们所采取的综合防控措施的一种集成，来快速扑灭疫情，实际上是中国疫情防控经验的总结和提炼，也是现阶段我们疫情防控的一个最佳选择和总方针。

梁万年分析，从专业的角度、科学的角度来看“动态清零”的内涵，可以从以下几个方面来理解：

第一，怎么及时主动发现传染源。这种传染源包括患者、无症状感染者，甚至可能携带病原体的相关其他的动物，主要是通过监测发热门诊的预警以及一些检测、主动筛查的手段，来发现传染源。

第二，一旦发现有病例出现的时候，就要快速采取公共卫生和社会的干预措施，这些措施主要包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查，以及减少人群聚集等管控措施。

第三，有效救治。主要运用中西医结合等方法，来有效救治患者，尽快、尽量阻止疫情的进展，也就是防止轻转重，减少重症和死亡的发生。

梁万年特别强调：一，“动态清零”是个总方针，要追求快速，要追求精准，如果没有快、没有精准，就很难做到“动态清零”。二，“动态清零”不是“零感染”，现在还没有能力不出现一例本土病例，但是有能力，也有信心，当发现有本土病例出现的时候，快速扑灭疫情，所以这是要特别强调的，不是追求“零感染”，而是要追求尽快把疫情扑灭。三，“动态清零”不是躺平，不是任由疫情发展，而是控制它、切断它。四，“动态清零”的总方针是追求最大限度地统筹社会经济发展和疫情防控。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，当前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒不断变异，境外疫情输入我国的风险持续存在。流调溯源结果显示，武汉疫情后的四十多起聚集性疫情都是境外输入造成的，我们需要在“外防输入”上下更大功夫，加强口岸城市的源头管控，加强入境人员、进口冷链食品物品等风险防范，落实高风险岗位人员防控措施，织密扎牢外防输入防线，外防防住了，就不会有内部的反弹。