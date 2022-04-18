直播预告：产检那些事儿

产前检查是指为妊娠期妇女提供一系列的医疗和护理建议，目的是通过对于孕妇和胎儿的监护及早预防和发现并发症，减少其不良影响，在此期间提供正确的检查手段和医学建议是降低孕产妇死亡率和围产儿死亡率的关键。

4月19日14:00至15:00，北京妇产医院围产医学部主任医师邹丽颖将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就产前检查的相关问题进行分享。千万不要错过。

专家简介：

邹丽颖，北京妇产医院围产医学部主任医师、医学博士。中华医学会医疗事故鉴定专家委员会成员，中国医师协会妇产科医师分会医疗安全与健康工作委员会委员，中国医药教育协会母婴健康管理专业委员会常务委员，中国药学会第一届药学服务专业委员会委员，世界中联优生优育专业委员会常务理事兼副秘书长，北京医学会早产与早产儿医学分会常务委员等等社会任职。《中华妇产科杂志》《中华全科医师杂志》《中国药物警戒》审稿专家，《中国医药导报》杂志编委。2017年获全国妇幼健康科学技术奖二等奖，发表专业学术论文三十余篇。参与撰写中华医学会围产医学分会产科学组《剖宫产手术的专家共识（2014）》、《剖宫产术后阴道分娩管理的专家共识（2016）》和《高龄妇女妊娠前、妊娠期及分娩期管理专家共识（2019）》。主编：《产前诊断掌中宝》；副主编：《妊娠及哺乳期用药咨询标准化手册》；参译《胎儿学诊断与治疗》《威廉姆斯产科学》；参编书籍《产科诊治指南解读》《难产》《促进自然分娩》《妇产科电子书包》等。

擅长：从事产科临床、科研及教学工作二十余年，积累了大量的临床经验。擅长围产期保健，高危妊娠的管理以及孕产妇心理保健。尤其擅长妊娠期糖尿病的诊断、监测及围产期管理；妊娠期高血压的诊断、治疗；早产的监测及管理；宫颈机能不全的诊断及治疗；胎儿生长受限的诊治及产前出血性疾病如前置胎盘、胎盘早剥的诊断、治疗；产程管理及新产程的应用；产后出血的规范化诊治等。熟练掌握产科相关的复杂会阴裂伤、复杂剖宫产等手术。

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