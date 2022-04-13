坚持“动态清零” 打赢抗疫硬仗

3月以来，全国累计报告本土感染者超32万例，波及30个省份……疫情防控的形势严峻复杂。

与病毒较量的关键时期，习近平总书记指出，“要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头”。

实践证明，“动态清零”尊重科学、体现规律，完全必要，而且效益明显，是宝贵的经验。我们要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，以更坚决的态度、更彻底的措施、更迅速的行动，把习近平总书记重要指示落到实处，同心协力尽快打赢这场大仗硬仗。

“动态清零”尊重科学，体现规律，完全必要

始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持“动态清零”，这是判断中国抗疫成效的首要标准。

以中国14亿多人的总人口基数、庞大老年人群体的现实国情，如不及时从严防控，势必令易感人群感染风险加大，最终将形成规模性反弹，中国医疗体系将面临被击穿危险。

国家卫生健康委主任马晓伟表示，“动态清零”的精髓，一是快速，二是精准。“动态”就是不追求绝对零感染；“清零”就是发现一起、扑灭一起，守住不出现疫情规模性反弹的底线。快速和精准的“动态清零”，正是中国控制疫情的“法宝”。

奥密克戎不是“大号流感”。传播速度快、感染人数多。更何况，新冠病毒未来如何变异，仍具有高度不确定性。世界卫生组织指出，最糟糕的情况，也可能出现毒性更强的变异株。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，部分国家经过多种尝试后，找不到一种理想的控制新冠疫情策略，干脆“躺平”，这其实是一种无奈的选择。一旦发病和死亡人数大幅上升，这些国家又会收紧防控策略。

经历过武汉战“疫”的“洗礼”、德尔塔疫情的考验，中国实现了疫情发现一起扑灭一起。“动态清零”是与传播力强的变异株多次殊死较量后的有效应对策略。我国两年多的防控实践证明，“动态清零”符合我国实际，而且是现阶段我国及时控制新冠疫情的最佳选择。这是真正的以人为本。

“人命关天。”中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰说，在“义”与“利”之间，中国共产党的选择是始终把人民生命放在第一位。

实践证明，“动态清零”完全有效

12日下午，吉林市第五方舱医院实现清舱。这座当地最大方舱医院，最高峰时容纳5000多名患者，在运转的30天里为社会面清零提供了有力保障。

从做出关闭离汉通道这一史无前例的防控之举，到多地采取从严从紧、管控封控的防疫举措，为经济发展创造良好条件……中国用有效实践一次又一次击退疫魔，不断赢得战“疫”主动权。

一直以来，中国努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2020年，在疫情对全球经济造成冲击时，中国“率先控制疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”。

2021年，国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济增速居全球主要经济体前列。

这进一步证明，坚持“动态清零”，真正防得住，才能最大限度降低疫情冲击，才能尽最大可能实现更好发展。

奥密克戎变异株传播速度快、感染人数多，疫情防控形势严峻复杂，实现“动态清零”难度进一步升级。

快速反应、有效落实，可以实现“以快制快”——

落实早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早原则”，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”……

天津，从1月8日疫情突袭，到1月21日宣布社会面清零，国内首次大规模迎战奥密克戎取得阶段性战果。深圳，从按下“慢行键”到社会生产生活秩序开始有序恢复，用时不到10天。

社会主义制度优势筑牢抗疫攻坚的坚强堡垒——

疫情发生后，国务院联防联控机制综合组向吉林、上海等地派驻工作组，指导相关地区有序、有力推进疫情防控工作。

已从全国16个省份调派医务人员4万余名支援上海；11省份联保联供向上海供应蔬菜1.8万吨；党员率先参与到小区封控物资保障工作……源源不竭的中国力量支撑起暂时按下“慢行键”的城市。

14亿多人民的理解和支持是“动态清零”的群众基础——

积极接种疫苗、配合流调溯源与管控安排、参与核酸检测、做好个人防护……中国人民万众一心、守望相助，一次次遏制病毒的反扑。最新数据显示，全国新冠疫苗接种剂次超33亿。

“动态清零”总方针必须坚持

习近平总书记强调，各地区各部门各方面要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。

坚持就是胜利，坚持才能胜利。

面对疫情防控的严峻形势，我们必须坚持“动态清零”总方针。

局部地区被管控，一时不方便，是为了大家好。一地坚守住，是为了更多地方的平安。

打好统筹疫情防控和经济社会发展之战，中国采取更加科学精准的防控措施，全力以赴稳产保供。在确保疫情防控到位的前提下，推动复工复产恢复生产生活秩序。

坚持防疫、保供并重，解决好老百姓的“燃眉之急”，正是“动态清零”的题中应有之义。解决好民生小事，事关“动态清零”大局。处理好疫情防控和民生保障关系，是提升现代化治理能力的必答题。

抗击疫情需要中国人民的共同努力。面对跌宕反复的疫情，以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，凝聚起共克时艰的强大合力，我们就一定能够打赢这场大仗硬仗。