放风筝有哪些注意事项？警惕“风筝线”伤人

四月春暖花开，正是放风筝的好时节。但近年来因风筝线伤人的事件经常发生，令人担忧。

北京急救中心微信公众号近日发文提醒，目前市面上风筝线是由细尼龙、玻璃线、塑织线等材质制成的，韧性好、不易断。当风筝飞上天，线绷紧时，会变得异常锋利，如遇大风天气，这样一根绷紧的风筝线，就像悬在半空中的“刀刃”，常常不慎伤人。

伤者常被割破指肚、虎口、颈部。伤口一般细且深，要及时止血包扎，避免感染。如果发生勒缢，要先解除颈部细线，呼吸心跳停止者，要立即心肺复苏，并及时送医。

另外，《电力法》等法律法规明确规定，严禁在高压电线两侧300米的区域内放风筝，情节严重者，将被依法追究刑事责任。

北京急救中心提示，放风筝时应尽量选择平坦、空旷的地方，不要在人多的地方放，更不要让风筝线横穿道路；

儿童放风筝时，选择小风筝及使用棉质风筝线；

放风筝时最好带上手套，遇大风或风筝被缠时，及早放手，以免手受伤；

选择颜色醒目的风筝线或在线上系布条等标志物，提醒旁人多加注意；

看见附近有人在放风筝时，行人、骑车人尽量慢速行进，注意观察周围；

不在电线附近放，若缠绕电线，不要爬电线杆去拿，也不要用东西敲击电线，应及时报警，由专业人员去摘除，确保安全。（记者孙红丽）

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