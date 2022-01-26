春节将至 预订“年夜饭”注意这些细节

一年一度的新春佳节将至，年夜饭也进入预备高峰。近年来，许多人家选择在饭店订上一桌年夜饭，只需简单烹调或直接开封食用的预制菜也逐渐被端上百姓家的餐桌。

近日，马鞍山市市场监管局提示，消费者预订年夜饭或在外就餐，应选择食品安全有保障的餐饮企业。签订书面合同时，在合同中更要特别注明预付款项是“定金”还是“订金”。此外，还应明确消费细节，对菜品名称、价格收费标准和服务内容做到了然于心。

另外，预制菜虽好，但把好安全关是重中之重。消费者需提升识别和预防食品安全问题的能力，仔细辨别食材新鲜度与安全卫生情况。消费者在收到预制菜后，应及时查看食用方式、储存要求、保质日期等信息，注意区分冷冻、冷藏等。

市场监管部门提示，寒冬腊月给病毒传播带来可乘之机，疫情防控形势依然严峻复杂。春节期间人流量较大，出行风险较高，为了自己和家人的安全，应尽可能减少聚集。在家吃上一桌热腾腾的年夜饭 ，是年夜饭的传统含义，更有家和团圆的味道。

社区团购为春节购物带来新的选择，但是物流配送、产品质量、售后服务等诸多环节都可能存在风险。消费者在使用社区团购时应当注意甄别平台资质、查看供货渠道、避免被低价诱惑。同时，在消费时应当注意保存聊天记录、商品详情和购物凭证等信息，便于后续维权。

市场监管部门还提醒，春节又是一个消费高峰，置办年货是我国的传统习俗，商家也开始了各种促销活动，从往年情况看，年货浪费现象也十分严重。 消费者在预备年夜饭时应当按照人数订餐，用餐时也应坚持“光盘”，节省开支的同时也避免“舌尖上的浪费”。（记者孙红丽）