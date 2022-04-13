敏感人群如何对抗飞絮？北京疾控教你这样做好防护

人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）日前，2022年北京杨柳飞絮始期预报发布。根据预报，北京飞絮期一般从4月上旬持续至5月下旬，持续50天左右。

如何对抗飞絮？北京市疾控中心微信公众号发文提示，飞絮会持续半个月到一个月，一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要做户外活动，也要在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、夜晚，降雨后会大幅度缓解。室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。

如果出现呼吸困难、上呼吸道感染，眼睛红肿感染，皮肤斑、丘疹等症状，应及时去医院就诊。特别严重的情况下应考虑到医院进行脱敏治疗。敏感人群可登陆中国气象网网站或气象北京微信查询杨柳飞絮预报，提前做好防护。

北京疾控部门还提示，及时清洁，注意安全。外出后返回应先洗手，同时清洗鼻腔和面部，及时清扫外衣上的飞絮；杨柳飞絮高发期要及时清理或喷水湿化室内飞絮，尤其是附着在电暖器等加热电器表面以及家具和地板表面的飞絮；室内可使用吸尘器及时清理。

同时，定期打扫汽车内部，及时清理飞絮和灰尘；注意消防安全，严禁乱扔烟头，严禁明火引燃飞絮。

北京疾控部门介绍，杨花不是花，柳絮亦非絮，它们是杨柳的蒴果开裂后释放出来的种子以及种子上的附属毛(絮状物)所组成的混合体，杨柳飞絮实则是杨柳母树利用风进行种子传播的过程。

正是这些絮状物给人们带来了很大的麻烦，可引起部分敏感人群过敏，飞絮被吸入鼻腔后，会引起强烈的刺激、流涕、咳嗽和哮喘等反应，皮肤上也会出现过敏性反应，如皮肤瘙痒、眼结膜发红等，不仅鼻涕眼泪一把抓，严重的还会引起上呼吸道感染和呼吸困难。

如何对抗飞絮？

防絮入鼻

飞絮细小，易被吸入鼻腔，之后的事你懂的，鼻塞、鼻涩、流鼻涕、打喷嚏接踵而来，严重的甚至引发呼吸困难、上呼吸道感染症状。

敏感人群要像防霾一样防絮，口罩使用时应遵照其使用说明佩戴，佩戴时必须完全罩住鼻、口及下巴，保持口罩与面部紧密贴合，密闭性越好防护效果越佳。

防絮入眼

飞絮入眼，很难清除，会导致敏感人群眼睛红肿、流泪，上面携带的大量灰尘和细菌也会入眼引发炎症。

外出时佩戴纱巾，护目镜、眼镜等，尤其是骑行外出的人，增加了飞絮迎面入眼的机会，一定要做好眼睛的防护。

包裹自己

皮肤易过敏的人群，尽量避免皮肤接触飞絮，否则皮肤瘙痒难忍，甚至红肿发炎。外出要“包裹”自己，戴帽子，穿长衣长裤，尽量避免皮肤与飞絮直接接触。

皮肤沾上飞絮后，要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。

当皮肤出现过敏症状时千万不要抓挠，轻轻拍打、冷敷、涂止痒药可减轻症状。

北京市气象局与北京市园林局联合发布《2022年北京杨柳飞絮始期预报》