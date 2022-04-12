“无症状感染者”为何要集中隔离？奥密克戎“物传人”概率有多大？吴尊友分析

人民网北京4月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

“无症状感染者”集中隔离有三个方面的优点

会上，有记者提问，无症状感染者的传染性如何，如何防止他们给家庭和社区带来进一步的防控危险？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友分析，首先，要对“无症状感染者”有一个科学、准确的概念的理解，当诊断一个人为无症状感染时，其中有一部分人很可能是确诊病例的潜伏期，再观察一段时间以后会出现症状，甚至会发展成重症，如果不能及时发现、及时接受治疗，还是会出现风险的。所以，某个时点发现的感染者，其中有一部分不是真正的无症状感染者，是确诊病例的潜伏期，也就是说，这是带引号的“无症状感染者”。

“如果居家隔离还是有风险的，这个风险表现在两个方面：一是有可能继续把疫情传播扩散；二是对本人来说，如果不能及时发现他的病情进展，有可能会错过最佳的治疗时期，可能发展成重症甚至对生命构成威胁。”吴尊友说。

吴尊友表示，集中隔离有三个方面的优点：一是所有集中隔离观察的无症状和轻症的病例都是感染者，不会出现交叉传播造成扩散的问题。二是集中隔离期间，无症状和轻症的感染者可以接受中医药的治疗，一方面提高免疫力，另一方面防止这些无症状轻症演变成重症或者危重症。三是由于在集中隔离观察，如果病人出现了向重症发展的时候，能够及时发现，及时转诊。所以，如果出现轻症和无症状感染者，要尽可能的把这些人集中到定点的隔离点去隔离观察。

阳性感染者未转到隔离点前需注意两个方面

对部分刚刚诊断为阳性的感染者来不及转到隔离点的情况，吴尊友表示，在这段期间要注意做好个人防护，降低传染给家人、邻居以及小区居民的风险。具体需要注意以下两个方面：

第一，减少家庭内的传播。诊断的感染者应该单独居住一个卧室，最好有独立的卫生间，不和家人共同进餐，这些都是减少家庭内传播的措施。

第二，降低传染给邻居或者小区居民风险。阳性感染者家庭要及时对居室、卫生间等环境进行消毒，感染者家庭成员不能抱着侥幸的心理去串门聊天，要坚决杜绝串门的现象，要坚决杜绝在小区内的活动和与人交流。对于生活在同一个楼宇或者小区的居民来说，在病人没有转移出去或者转移后的一段时间，整个楼宇和小区都属于封控管理阶段，在这个期间，各家各户都要居家隔离，不许外出，每个人都要遵守封控管理阶段以及健康监测阶段的足不出户的规定。封控管理和健康监测期间，每一个人都要注意观察自己身体状况的变化，有没有出现咽喉痒、咽喉疼痛、咳嗽、发热等症状，可以通过抗原检测方法进行自我检测，如果出现疑似症状，或者抗原检测筛查阳性，要及时与当地防疫部门联系，以便及时处置。

注意手卫生和个人防护 降低“物传人”风险

对于奥密克戎“物传人”的概率有多大的问题，吴尊友分析，一般来说，呼吸道传染病主要是通过近距离飞沫造成传播，也可以通过手接触被污染的物体表面，在手没有进行消毒处理或者清洗的情况下，又接触到了口、鼻、眼等黏膜部位，这个时候就容易造成感染。因此，把手卫生作为新冠防控的重要措施之一，主要是由于奥密克戎既表现为下呼吸道感染，又表现为上呼吸道感染，上呼吸道感染有一个典型的特征，就是潜伏期短、传播快，而且对周围环境的物体表面污染比较大。

吴尊友表示，新冠病毒在物体表面存活的时间长短取决于污染量的大小，以及环境中的温度、湿度、光照和紫外线的情况。一般来说，物体表面污染造成人感染的风险是比较小的，但是如果反复多次接触，并且不注意手卫生，不注意个人防护，感染风险就会明显加大，所以对从事涉外的冷链以及涉外货运人员进行定期的检测，以便及时发现感染者。

“对于普通老百姓来说，日常生活当中要对快件包裹进行消毒处理后再打开。平时注意手的卫生和清洁，就能够降低接触污染的物体表面而感染新冠的风险。”吴尊友说。

感染过新冠病毒的人还有可能再次感染

吴尊友说，一个人自然感染了新冠病毒以后能够产生一定的免疫力，但是这种免疫力不足以预防再次感染，并且免疫力的持续时间不是很长。如果一个人感染过德尔塔毒株或奥密克戎毒株，在不采取任何防护措施的情况下，遇到了感染者，还是有可能再次被感染。研究发现，一个人感染德尔塔毒株以后，再次感染风险比奥密克戎的要低，也就是说，感染了奥密克戎以后再感染的风险比感染了德尔塔毒株以后再感染德尔塔毒株的风险要高。

“新冠病毒的变异一直在持续发生，无论是病毒变成新的毒株，还是两种病毒在身体里重组成新的病毒变异，无论怎么变，都可以以不变应万变，应对反复无常的病毒变异现象，减少个人感染的风险。”吴尊友表示，这里的“不变”，对于个人来说，主要是落实好防护措施，包括戴口罩、手卫生、保持社交距离等，以及积极接种新冠疫苗。

柳絮飞扬不会造成新冠病毒传播

各地即将进入飞絮期，有些人比较担心飞絮会不会导致新冠病毒传播的风险？对此，吴尊友分析，新冠病毒一般不会以游离病毒方式直接从一个感染者传染给健康人，新冠病毒通常以飞沫作为载体，吸附在微小的飞沫颗粒表面，患者通过咳嗽、打喷嚏飞沫排出，病毒吸附在颗粒上随着飞沫排出。飞沫一般比较小，在1-5μm，传播的距离应该在1-2米，当健康人吸入了被病毒吸附的飞沫颗粒的时候，就会被感染。

吴尊友表示，柳絮飞扬不会造成新冠病毒传播。在过去两年多的研究当中，没有发现飞絮可以吸附病毒。另外一方面，目前为止没有关于飞絮造成感染的报道。