直播预告：痛经怎么调理？中医专家来支招

痛经一般分为原发性痛经和继发性痛经两种，原发性痛经主要与月经来潮时激素水平波动有关，占总数的90%左右；继发性痛经与盆腔器质性疾病有关。重度痛经患者日常活动和工作会受到严重影响，还可能伴随头晕、乏力等全身症状。那么痛经该如何调理呢？

4月13日13:30至14:30，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院眼科医院妇科主任王东红做客直播间，为大家详细讲解与痛经有关的那些事儿，千万不要错过。

专家介绍：

王东红，临床医学博士、主任医师、硕士生导师、国医大师肖承悰教授学术传承人、中国中医科学院眼科医院妇科主任。

全国妇幼健康研究会中医药发展专业委员会副主任委员、北京中医药学会妇科分会副主任委员、中华中医药学会生殖医学分会常务委员、中华中医药学会妇科分会委员、全国中医妇科联盟专家组成员、北京中西医慢病防治促进会耳穴诊治专业委员会副主任委员、中国中医药研究促进会仲景医学研究分会副会长、中国女医师协会第二届中医专业委员会常务委员、中国中医药研究促进会中西医结合妇产与妇幼保健分会常务委员、北京中医药学会宫廷医学研究专业委员会常务委员、北京中西医结合学会妇产科专业委员会常务委员、中国中医药研究促进会妇科流派分会常务委员。

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