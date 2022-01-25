当心！玩雪引发的妇科危机

连日下雪，大家可以尽情感受冰雪运动的魅力与乐趣。虽然冰雪运动能使身体更健康，但是由于女性特有的生理结构和生理周期，如果冰雪运动不当，有可能引发多种妇科疾病。

当冰雪运动遇到“特殊时期”

许多女性在“特殊时期”——月经期间常常感到腰酸、腹痛、易激动等不适，就认为在月经期不能参加运动。其实在月经期可以进行适宜的体育锻炼，可以交替收缩、放松腹肌和盆底肌，起到按摩子宫、改善盆腔内血液循环的作用。同时，运动还能调节大脑的兴奋与抑制过程，缓解压力。但需要注意锻炼的类型、强度和持续时间。

女性经前一周应该控制运动量，月经期间不宜参加剧烈或增加腹压的运动，以免加重痛经或增加月经量，使经血倒流引起子宫内膜异位。另外，生理期内女性的抵抗力下降，极易引起泌尿生殖系统的感染。如果在运动过程中，感到疲劳、头晕或发现月经量突然增多或者减少，则应立即停止运动，严重者需要到妇科门诊就诊。

应避免月经期比赛，比赛时运动强度太大，精神紧张，神经系统往往不能适应，容易引起内分泌失调，导致月经紊乱、痛经或者闭经。如遇到月经期需要参加体育竞赛等特殊情况，可以口服黄体酮、口服避孕药或注射黄体酮的方式推迟经期，但不建议经常人工推迟经期，易引起月经紊乱、排卵异常。

运动不当给身体带来的隐秘危险

卵巢破裂——隐形的“血崩” 卵巢破裂一般发生在月经的后半周期，其中80%的黄体或黄体囊肿破裂。卵巢排卵之后形成卵巢黄体，表现为卵巢部位的小囊肿，囊内充满血液。

剧烈活动、抓举重物、腹部挤压、碰撞等都可能引起卵巢破裂，表现为急性下腹痛，查体附件区增厚、压痛，造成腹腔内出血，休克，甚至危及生命。

骑跨伤——另类的“冰雪奇缘” 由于很多人溜冰时不小心进行骑跨动作，或外阴部不慎与冰车等硬物相撞，容易发生外阴部血肿，严重者伤及尿道、阴道甚至盆腔。

外阴部的大阴唇皮下组织疏松，静脉丛丰富且表浅，受外力碰撞后很容易引起血管破裂出血，造成较大面积淤血。故运动中要注意保护外阴，注意控制溜冰速度，避免受到创伤。建议在受伤后应尽快到妇产科或者泌尿外科急诊就诊。

那些“冻”和“捂”出来的妇科病

“冻”——到了冬天，低温雨雪冰冻天气，季节变化，机体免疫力下降，特别容易招致各种致病菌、病毒的感染。个人卫生做不好，就很容易发生盆腔炎、宫颈炎及阴道炎等各种妇科炎症，故女性朋友需特别注意私处的清洁。许多人会因为冬季天气寒冷等原因而减少洗澡次数，但女性朋友应该做到每天用温清水清洗外阴，不与他人共用毛巾、浴盆等物品。此外，尽量每天更换干净的纯棉内裤，清洗后日光下暴晒消毒。

“捂”——有的女性朋友为了保暖，穿上厚实不透气的打底裤、紧身裤，把自己包得严严实实，阴道分泌物和汗液不易散发，反而给细菌的繁殖和繁衍提供了有利条件，从而导致各种阴道炎的发生。而过度的裤子摩擦，还会容易刺激磨损私处皮肤，造成私处瘙痒或皮炎。不要穿过于紧身的衣裤，选用宽松舒适的全棉内裤，勤换洗贴身衣物。

文/李婷 刘朝晖（北京妇产医院）