这些“非典型”症状 竟然是颈椎病闹的

一提起颈椎病，大家往往会想到脖子连带着肩膀疼、胳膊变麻木等症状。其实，颈椎病的类型不同，它的表现也有别。就有这么一种颈椎病，它的势力逐年壮大，且特别“偏爱”中青年人。被这种颈椎病盯上，往往会出现心慌、胸闷、耳鸣、眼睛酸胀、记忆力减退、狂出汗等“非典型”症状，甚至被误诊为精神类疾病。今天，疼痛科医生就来给大家揭秘这种相对“小众”的颈椎病。

案例回放：困扰张阿姨的怪病

58岁的张阿姨多年来被一个怪病折磨得非常难受。起初只是一次心情很不好之后发生耳鸣现象，到后来张阿姨便经常感觉颈部肩部肌肉轻微酸痛，手微麻，眼球凸痛，去做了很久按摩也没多少好转。再后来还经常恶心，没胃口，出现较严重的吞咽不适感（有异物感，很难受），有时伴有流泪和心慌。逐渐地，心前区憋闷感、头晕、头痛、寒战、饥饿感以及呼吸困难等等状况都冒出来了。这个怪病折腾得张阿姨头晕恶心，心情烦躁，睡眠不好，一阵阵的全身出汗，衣服经常湿透，还反反复复感冒。因此，不管多热的天她都要把自己捂得严严实实。

但张阿姨去医院从头到尾检查了很多次，除了有点肺炎、血脂高以外没有其他异常，反反复复做24小时动态心电图，也没有严重的异常。最终，她被医院定了个“植物神经紊乱、抑郁症、焦虑症”，开了治疗抑郁焦虑的药物。可吃了一段时间，张阿姨的问题并没有解决，已经严重影响了工作和生活。

说到这，大家谁能想到张阿姨患的是一种颈椎病。

这种颈椎病 更偏爱中青年人

不过，跟平常我们经常见到的脖子疼、肩膀疼、胳膊麻木的神经根型、颈型颈椎病不一样，张阿姨的颈椎病是一种相对比较少见的类型——交感型颈椎病。

所谓交感型颈椎病，是由于椎间盘退变和节段性不稳定等因素，引发对颈椎周围的交感神经末梢刺激，产生交感神经功能紊乱。由于椎动脉表面富含交感神经纤维，当交感神经功能紊乱时常常累及椎动脉，导致椎动脉的舒缩功能异常。 因此交感型颈椎病在出现全身多个系统症状的同时，还常常伴有椎-基底动脉系统供血不足的表现，诊断较难。目前，尚缺乏客观的诊断指标。

交感型颈椎病的发病人数有着逐年升高的趋势，发病率约为3.8%至17.6%。这在颈椎病各型中的占比约为10%至25%。交感神经型颈椎病患者，其年龄在44岁以下及45至50岁这两个年龄段的人数最多， 约占总人数的八成。且全部患者中女性居多，占比为61.04％。

症状百变 耳鸣恶心还憋气

交感神经型颈椎病的症状繁多，多数表现为交感神经兴奋症状，少数为交感神经抑制症状。其发病症状按照出现频率高低排序， 排在前两位的是颈项背僵硬、酸胀、疼痛等不适（发生率83.12％ ） 及头晕、头昏、眩晕（ 发生率81.17％）。交感型颈椎病患者大多首先出现慢性颈肩痛，而后出现头晕等交感神经症状。从颈肩痛进展为头晕最长时间为276 个月，最短3 个月，平均(68.98±64.42)个月。

此外，据统计，在所有交感型颈椎病病人中，有71.82%累及消化系统出现咽喉部异物感、恶心或胃肠功能紊乱；83.64%出现心慌等心血管系统症状；63.64%出现胸闷憋气等呼吸系统症状；48.18%出现出汗增多等汗腺分泌功能异常；81.82%出现视物模糊、眼睛酸胀、干涩流泪、畏光等眼部症状；68.18%出现记忆力下降；60.91%出现耳鸣甚至听力减退、耳底区疼痛等症状；70.00%出现四肢发凉、麻胀等感觉。

防外伤重保暖

症状明显早治疗

日常生活中我们要怎样保养颈椎呢？

颈椎要保暖并增加营养 在注意颈椎保暖的同时尽量不穿比较重的或衣领较高的衣服，避免颈部和肩部受到压迫。适当吃些海带及肝脏类食品，补充营养。

保持良好的学习工作习惯 在学习工作中，间隔2小时要休息片刻，适当做些颈部、肩部、腰部和舒展活动，必须长期形成一个良好的习惯。

谨防颈部外伤 青少年时代的颈椎外伤是中年后发生颈椎病的重要原因。往往年轻时症状不明显，但年龄大后症状会慢慢显露出来。所以，一旦发生意外，需早期治疗。

出现症状早治疗 如颈椎病和交感神经症状都比较明显，建议及时就诊。以便尽早进行康复、药物、手术干预治疗，如按摩、牵引、针灸、微创手术等，以缓解疼痛及减少复发，促进恢复。 在治疗交感型颈椎病方面，超微创脉冲射频手术有创伤小、不全麻、恢复快、花费少等优势。超微创治疗颈椎病是在高清影像引导设备下进行的，病灶靶点清晰，可以直达病变神经附近，提高了手术的安全性和有效性。（杨玉成 郑淑月 李娟红）