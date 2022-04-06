尾巴骨疼？没事儿多做这俩运动

疼痛科有时候碰到这样的病人：“您好，请坐”，医生有礼貌地请病人坐下。病人摆摆手，“不行啊医生，屁股一挨凳子就痛！”经过医生检查拍片，诊断结果是——尾骨痛。今天疼痛科医生就来教大家两组缓解尾巴骨疼痛的运动。

要想尾骨不受累

这个动作要少做

尾痛症的特点是，坐位时间过久或从坐位起立时感到尾部疼痛，或尾尖部受到挤压则感局部疼痛加重。

需要强调的一点是，要想让尾骨痛根除，日常的预防非常重要。

饮食中要注意钙的补充，避免骨质疏松导致局部劳损合并筋膜炎。最重要的一点就是，避免向后半仰卧在沙发上或者一个姿势久坐，因为这样都会导致尾椎承受恢复能力以外的损伤，导致尾骨痛反复发作。

另外，尾骨疼痛和颈椎、腰椎疼痛一样，都可以通过按摩、热敷，肌内效贴贴扎等方法获得缓解和治疗。

病因不同

治疗措施各异

尾骨痛的治疗也因为病因不同分为四种治疗措施：

外伤所致 有尾骨骨折脱位的患者，当然是去医院按照尾骨骨折与脱位疗法处理。此外，还可以结合适当的术后理疗及康复锻炼。

慢性劳损所致 患者可取俯卧位或侧卧位休息2至3周，亦可仰卧。坐位时垫气圈，每天热水坐浴2至3次，可减轻肛部肌肉痉挛。大多数患者可在l至3个月内痊愈。

但人都有个体差异，也有患者尾骨痛拖延时间较长，这时可采用3至6个月不用尾骨承重的治疗，直到压之无痛方可承重坐位。如果过早地使尾骨承重，症状容易复发。

尾骨痛点明确时 可去医院疼痛科咨询是否可行局部消炎镇痛液或者臭氧注射治疗，小针刀和银质针松解也是可以选择的方法。此外，最新的富血小板血浆疗法，可以通过将富含生长因子的血浆注射到损伤部位，治疗促进骨折或者错位劳损的尾骨生长愈合，达到根除疼痛的目的。

顽固性尾骨痛 若疼痛持续不缓解，应去医院咨询医生是否可行尾骨切除术。术前常规局部消炎镇痛液注射治疗，止痛效果好，手术效果亦好，否则就要考虑是否患有腰骶部疾患，压迫神经根而引起了尾骨痛。

试试这俩动作

能缓解疼痛

向大家推荐两组动作，有很好的缓解尾骨痛的作用。

动作一 脚并拢，双脚脚趾、脚内侧、脚跟尽量贴合在一起激活大腿内侧的力量；膝部绷直，膝盖上提，双臀部向下收，提拉大腿后部肌肉；腹部微收，挺胸，脊椎向上伸展，颈部挺直；身体重量不能只放在脚跟和脚趾，而要均匀分布。

动作二 坐在地上，后背的地方靠墙，双腿双脚向前伸直并拢，手放在身体两侧，弯曲双膝收回双脚，脚掌相对，脚跟尽量贴近大腿内侧近会阴位置，脚尖向前；双手抓住双脚腰部挺直，眼望前方，上下弹动双腿，好像蝴蝶一样；双手按压双膝深呼一口气，用双肘的力量尽量将双腿平压在地上坚持10个呼吸左右并配合会阴收束。然后，还原至初始位置。（岳剑宁）