缓解睡眠障碍 别追捧保健品，忌讳安眠药

中国睡眠研究会等机构发布的《2022中国国民健康睡眠白皮书》显示，我国44%的19至25岁年轻人熬夜至零点以后，19至35岁青壮年是睡眠问题高发年龄段。特“困”生年轻化趋势明显。

长沙市中心医院神经内科副主任贺国华告诉记者，近年来，医院收治的患上睡眠障碍的人群以年轻人居多，其中学生比例较大，很多学生压力大、长期睡眠不足。

湖南省第二人民医院精神科主任周旭辉介绍，新冠肺炎疫情期间，一些青少年在家上网课，作息时间不规律，有些学生晚上也在刷手机看视频，睡眠质量令人担忧。

中南大学湘雅医院神经外科教授李学军分析，过度使用电子设备加剧青少年睡眠障碍的发生，夜间暴露在手机和平板电脑发出的低强度光线下，使得褪黑素合成减少，昼夜节律紊乱，睡眠质量降低。

“失眠是一种睡眠异常症状，它可能是人体生理功能、生物节律出现异常的信号。失眠主要是心失所养和心神被扰所致，很多人是‘心病’导致失眠。”浙江省立同德医院心身科主任马永春介绍。

随着睡眠障碍年轻化趋势，“90后”“00后”也逐渐重视起这个问题，通过各种途径寻求“自我救赎”，而在保健品市场上悄然走红的褪黑素成为他们的首选。

浙江省精神卫生中心医疗办公室副主任陈正昕介绍，褪黑素其实也有依赖性，不建议长期使用，它针对中老年褪黑素分泌减退会有一定作用，大部分青少年并不存在分泌减退问题，所以作用不太大。

“追捧保健品、褪黑素，但是忌讳安眠药，是一个常见的现象。”陈正昕补充道，很多人还是对安眠药有抵触心理，觉得它毒副作用强、依赖性强，而且觉得吃安眠药不想让家人朋友知道，有病耻感。

“但其实这是一种误解，安眠药不可怕，解决失眠问题它是最快速有效的，只要遵医嘱服用，就不用担心依赖问题，但是切忌服药期间摄入酒精，严重时可能会有生命危险。”陈正昕说。

湖南省第二人民医院睡眠障碍及神经症科主任曾宪祥指出，偶尔失眠没有关系，大多数人都会发生，关键是不能让偶尔失眠变成慢性失眠，连续一周失眠或者一个月中每周超过三天失眠应尽快就诊。

贺国华建议，青少年应戒掉睡前玩手机的习惯，多参加户外运动；睡眠障碍者要积极调整作息规律，如果严重失眠短期内得不到改善，又影响工作和生活，可以在医生指导下适量服用安眠药改善睡眠。

针对睡眠障碍人群，曾宪祥提醒，合理安排工作时间、工作量，提高工作效率，缓解家庭关系、亲子关系，缓解睡前焦虑情绪。核心还是定时睡觉、定时起床，不要在床上做任何与睡眠无关的事情。可以尝试放松疗法，晚上上床之后，可以放慢、加深呼吸，让全身肌肉放松，进入身心松弛状态。

此外，专家表示，睡得好、睡得不好，睡得多、睡得少更多是人的主观感受，比如一些人“秒睡”“入睡快”其实也是疾病征兆。长沙市中心医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师周定刚介绍，有很多患上睡眠呼吸暂停综合征的人，看上去睡眠很好，躺在床上就“秒睡”，睡觉就打呼噜，很多人认为这是“睡得香”，其实恰恰相反。