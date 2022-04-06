国家卫健委：3月1日至4月5日全国累计报告本土感染者176455例 波及29个省

人民网北京4月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，全国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，部分地区社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行，防控形势严峻复杂。

米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，快字当头，加紧推进重点地区应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。各地要加强隔离点和方舱医院储备，提升规模性疫情处置能力。要千方百计帮助群众解决实际问题，保障居民基本生活和就医需求。要继续做好个人防护，减少不必要的聚集。积极接种新冠病毒疫苗，特别是加快推进老年人接种。

“近期，上海疫情发展迅速，疫情防控正处在关键时期。”米锋表示，按照党中央、国务院决策部署，国家卫生健康委已从全国15个省份调派医务人员3.8万余人和每日238万管核酸检测的能力支持上海，开展核酸检测和新冠肺炎患者救治工作，帮助提升医疗救治与核酸检测能力，将根据需要继续调派支援力量。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，3月1日至4月5日，全国累计报告本土感染者176455例，波及29个省，总体呈现流行范围广，规模性疫情与散发疫情交织，外溢病例及续发疫情多发等特点。3月中旬以来，随着各地疫情防控措施的有效落实，此前疫情较为严重的5个省市中广东、山东、河北等均呈现向好态势，但上海和吉林疫情仍处于发展状态。上海市疫情处于高峰期，累计报告感染者超过90000例，发生较多的社区传播，并外溢到多省多市，防控形势非常严峻。吉林省累计报告感染者超过60000例，长春市疫情持续进展，仍处于高位；吉林市主城区疫情波动下降。

雷正龙表示，从多地疫情有效控制证明从严从紧采取隔离、管控、封控、筛查等为核心的措施应对奥密克戎变异株引发的本土聚集性疫情依然有效，是科学必要的，可以实现“动态清零”的既定方针。下一步，国务院联防联控机制综合组将继续指导各地提升应对规模性疫情的能力，提高认识统一思想，在发生疫情后，抓住主要矛盾，聚焦重点地区，从紧从严、从早从快、从细从实落实各项防控措施，坚决筑牢疫情防控屏障。

“这种疫情状态持续的时间，取决于我们的防控策略、以及防控措施落实的力度。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，由于受全球第四波疫情的影响，特别是周边国家及我国香港特别行政区疫情高位运行，使得我国“外防输入”压力特别大，一定要坚持落实疫情的“四早”政策，即早发现、早报告、早隔离、早治疗，落实四方责任，把防控措施落到实处。广大人民群众需要理解和配合防疫工作的开展，提升健康意识，养成良好的健康习惯，明确自己是健康的第一责任人，要把常态化防控的个人措施落实到位，例如戴口罩、保持手卫生、保持社交距离等。

“坚持'外防输入、内防反弹'总策略和'动态清零'总方针，从严从实把防控措施落实到每一个环节，近期呈现的疫情多点散发的形势很快会得到好转。”吴尊友表示。

据悉，截至4月5日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿8358.6万剂次，完成全程接种的人数为12亿4322.6万人。