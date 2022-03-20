院士送盒饭！史上最卷的“外卖天团”！

近期全国疫情多发

校园防疫牵动人心

闭环管理之下的校园

师生齐心协力共抗疫情

这些感动瞬间在朋友圈刷屏

“我是你的老师，也是你的大白”

什么事能让教授、院士“弯腰”？

答：给隔离的学生送餐

在上海交通大学闵行校区

学生“足不出宿舍”

送餐的任务落到了教职员工身上

三尺讲台上的师长变身“大白”

往日的威严成了如今的柔情

老师们自发在校园里开着私家车送餐

这引发楼内学生齐刷刷的感谢声

老师则站在楼下可爱“比心”回应

上交大抗疫方式也自带学校特色

师生们把理工科素养运用其中

利用“建模”分析

研究出最优化的汽车后备厢放置方式

以及送餐路线

并把模型分享至志愿者群

真是温柔而硬核

人力不够时则靠科技

有的学院贡献无人驾驶汽车送餐

有学生戏言：

“这是史上最‘卷’的外卖天团！”

“我在春天等你”

复旦大学校园里

志愿者背后写上

“我在春天等你”

简单六字足以打动人心

拍摄的同学说：

“这是一句加油祝福，

但对我们医学生来说，

更是成长、是身份的切换。”

抗疫的关键时期

面对全校核酸检测需求量增加

医学生们即插即用

其他院系的学生们也穿上志愿者背心

从事外围工作

312位志愿者轮流在19个点位坚守

在华东政法大学

“我报名”“我参加”的回复

齐刷刷地出现在志愿者微信群里

学校发布闭环管理通知后

仅仅10分钟

疫情防控学生党员先锋队的

第一个微信联络群就已满员

立即新建的第二个群里

也已经忙个不停

设计配菜方案、搬卸物资、打包送餐……

在华东师范大学

有志愿者刚脱下蓝马甲

就换上防护服

物资运送与食堂防疫工作“连轴转”

“是防疫大考也是感恩教育”

同济大学一位“大白”

靠在楼梯口休息的监控画面

感动着师生

这名学生志愿者

凌晨2点半睡，6点出发

送饭、倒垃圾后显出疲态

一旁的志愿者说

“你先休息，我站岗，放心。”

全校师生感谢的话语

在微博上接力开来

“在同济，同舟共济。”

成了校园里的高频用语

上海交通大学校园里

时不时传出歌声

上海大学宿舍里

小提琴声悠扬

上海视觉艺术学院里

学生飞起无人机

记录下宿舍区阳台的一张张笑脸

华东理工大学里

学生们在宿舍用矿泉水瓶做球网

在桌子上打起乒乓球

上海外国语大学

开通了线上瑜伽课

华东师范大学

实验室里学生轮流照顾实验动物

疫情虽暂时影响了大家的生活学习

但却带来了更为深刻的感恩教育

师生相互鼓励的留言让人破防

在防疫这场大考中

师生们用爱与青春

书写答案

齐心协力

共克时艰

疫霾必将消散

春花依然绚烂

来源：新华社

记者：潘旭、吴振东、陈杰、丁汀、向香（实习）

监制：于卫亚

编辑：李梦婷

实习：姜龙庆、张星冉