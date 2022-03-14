清零还是共存？张文宏：我们还没有做好全面开放的准备

张文宏微博

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上表示，对于未来抗疫，我们应该有很清晰的思路，而不是整天在争论是清零还是共存。

张文宏指出，这个病毒的病死率已经很低很低，在已经实现群体免疫的国家，病死率已经低于流感。但是如果现在迅速开放，会引起短时间内大量人群的感染，即使再低的病死率也会造成医疗资源挤兑和社会生活的短暂休克，对社会和家庭造成不可弥补的伤害。

当前疫情处于何种阶段？

张文宏分析，国内这波疫情目前处于指数级上升初期。团队对感染病例数进行监控时发现，3月初以来，从3月1日的每日119例到3月12日的每日3122例只用了11天的时间。

病毒毒力降低了吗？

张文宏同时指出，病毒的毒力真的是明显降低了，香港这轮疫情死亡的病例除了年纪大是高风险因素外，绝大多数有明显的基础疾病。换句话说，免疫功能正常，打过疫苗的，无论是何种疫苗，只要是加强过的，基本上都没事。“对于这个病毒，消除恐惧是我们必须走出的第一步。”

接种疫苗是否有用？

香港数据，新加坡和英国数据都显示，有事的绝大多数都是没有打过疫苗的。在香港这次疫情中，死亡个案中，有 89.4%的人并无接种疫苗或只注射了一针疫苗。 而 80 岁或以上的死亡个案中，更有 91.5%的人未接种或只打了一针。 根据死亡率分析，接种一剂或未打针人士的整体死亡率是 2.03%，相较接种两针人士的 0.09%，有 23 倍的差别。

“但这些都不是我们躺平的理由。”张文宏表示，我国现在高龄和患有基础疾病的人群中，相当高的比例由于害怕疫苗接种的副作用，还没有充分接种，一旦普遍感染，后果不堪设想。下阶段我们无论如何要对这部分人群做好保护。

社会面清零有没有必要？

对于我国采取的社会面清零策略，张文宏认为，将传播极快的奥密克戎第五波疫情压制在完全可控的水平是非常重要的。

他强调，通过最近全国各地的疫情应对情况看，无论是在心理上还是社会资源的配置上，还没有做好应对大量病例同时出现的准备。现在全面开放一定会出现医疗资源挤兑，造成难以预计的过度死亡。

“但这并不意味着会持久性地采取封城和全检测的策略。”张文宏表示，凡是持久的，必是温和的与可持续的。我们要借助此次一定会到来的社会面清零所带来的难得的机遇期与窗口期，准备好更为完备、智慧、可持续的应对策略，这些策略包括：老年人普遍的第三针接种，以及更好的疫苗与疫苗接种策略，可以广泛供给的口服药物，可以负担得起的广泛提供的居家检测试剂，得到有效训练和预演的分级诊疗策略，未来居家隔离的流程，下一次更大规模输入与本土疫情叠加时所需的完整防控体系和充足医疗资源的准备等。

“这次疫情来的很突然，与其说是冬季还没有过去，还不如说是一次倒春寒，但当我们看清了前方的道路和必将到来的春天，又有什么可以畏惧的呢？”张文宏最后称。