进返京后7日内不聚餐、不聚会

朝阳区麦子店街道对相关人员进行核酸检测

打赢疫情防控阻击战

3月11日16时至12日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，其中确诊病例2例、无症状感染者1例；门头沟区、顺义区、朝阳区各1例。3月12日，北京市第288场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从会上获悉，此次疫情中，一名感染者从外省出差返京后参与聚餐，同餐10人已有3人被确诊。北京此轮疫情病例与京外输入有强烈关联，本市提醒市民朋友近期非必要不出京。此外，进返京后要加强自身健康监测，7日内不聚餐、不聚会。

新增3名新冠病毒感染者

门头沟、顺义、朝阳各1例

昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，3月11日16时至12日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，其中确诊病例2例、无症状感染者1例；门头沟区、顺义区、朝阳区各1例。

庞星火介绍了病例的具体情况，感染者20：现住门头沟区永定镇泷悦长安伊顿园小区2号楼，工作地点为丰台区梅市口路133号京荟广场4层。3月11日作为感染者19的密切接触者进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，目前已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者21：现住顺义区空港街道优山美地B区，工作地点为朝阳区秀水街1号6号楼。3月11日作为感染者19的密切接触者进行集中隔离。3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者22：现住朝阳区崔各庄乡智选假日酒店，为北京地坛医院保洁人员。自述于3月3日至11日因工作进入点对点闭环管理，每日进行核酸检测。3月12日核酸检测结果为阳性，目前已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

庞星火透露，目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

一感染者返京后参与聚餐

同餐10人已有3人被确诊

庞星火透露，此次疫情调查中发现有一起因到病例较多的外省出差，返京后聚餐而引发的聚集性疫情。感染者19曾于3月4日到外省出差，3月5日返京，于3月7日与9名同学共同聚餐，3月8日得知其外省的朋友被判为密接而主动向社区报告，11日确诊。同餐10人，目前已有3人被确诊。

庞星火提示广大市民朋友要进一步加强防控意识，履行个人防控责任，近期非必要不出京，不去中高风险地区旅行或出差，进返京人员在持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码的基础上，需在抵京后72小时内再进行一次核酸检测。进返京后要加强自身健康监测，7日内不聚餐、不聚会，从各种渠道知道自己是密接后，请务必向属地报告，服从管理，不要自行外出。

庞星火提到，要强化主动报告意识，各单位、各行业做好进返京人员管理，“请与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员、进返京风险人员立即主动向社区报告，配合集中隔离、居家隔离、核酸检测、健康监测等防控措施”。

请广大市民朋友近期

非必要不出京

昨天的发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，当前国外疫情高位运行，国内疫情呈现点多、面广、频发态势，涉及20个省区市，首都北京疫情防控面临境外、境内双重输入风险，多个区相继出现由京外输入引发的感染者，首都疫情防控容不得半点松劲、马虎、懈怠，要始终坚持外防输入、内防反弹防控策略，严格落实“四方”责任，坚持“四早”原则，做到从严从紧、科学精准、严防死守、动态清零，坚决阻断病毒传播的渠道，守护人民群众身体健康和生命安全。

“请广大市民朋友近期非必要不出京”，徐和建说，北京此轮疫情病例与京外输入有强烈关联。近期首都疫情防控京外输入压力骤增，做好首都防控离不开几千万顾大体、识大局的首都市民。每个人都是自身防疫的第一责任人，请大家进一步强化防护意识、风险意识。近期坚持非必要不出京，不去中高风险地区及有病例报告地区旅行或出差，有相关旅居史且已进京人员，接到健康宝弹窗提示人员，均请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等措施。居家隔离者要做到足不出户，健康监测者请自觉减少外出，必须外出时做好个人防护。

对有中高风险地区旅居史人员

全面排查

徐和建说，进返京政策的执行要从严、要从紧，对中高风险地区人员继续落实暂停进返京等防疫政策，全面排查有中高风险地区旅居史人员。对其他地区人员要加强远端筛查，持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码方可进返京，抵京后72小时内再进行一次核酸检测。

风险点位及人员排查要从快、要精准。徐和建表示，“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，所有规模性聚集性疫情都是从第一例开始的，机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、民宿、隔离酒店、学校等重点场所、重点点位的堵漏洞、排风险要彻底，更要规范，要按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施，发现风险人员要及时向所在社区、村等相关部门报告，核酸检测、医学观察、环境采样也要同步跟上。对拒不配合防疫部门、拒不执行防疫要求的人员要坚决依法依规处罚。

重点

顺义区

病例卧室5个点位为单基因阳性

在昨天的发布会上，顺义区人民政府副区长冯江全介绍，3月12日，顺义区新增1例新冠肺炎确诊病例，为外区确诊病例的密切接触者，3月11日已集中隔离管控。该病例现住北京市顺义区空港街道优山美地B区。

冯江全表示，“截至目前，已判定密接15人，其中顺义区7人，均已进行集中隔离；已判定次密接3人，均已落实管控；涉及其他区的风险点位及人员，均已发相关区进行协查管控。”该区第一时间对病例居住小区进行封控，组织人员力量和物资进行服务保障，并将小区划分为封控区、管控区、防范区三个区域，按照北京市相关要求进行管控，对三个区域内的全体人员和相关环境进行核酸检测，共采集人员样本1828人，结果均为阴性；采集病例居住地、私家车100个点位环境样本，其中病例卧室5个点位单基因阳性，其余95个点位均为阴性。区疾控中心已连夜完成对病例居住场所、私家车等风险点位的终末消毒。

冯江全介绍，下一步，顺义区将以更坚决的态度、更严密的措施，坚决阻断疫情传播渠道，同时对人、物、环境进行全方位评估，织紧织密疫情防控安全网，全力守护好人民群众的身体健康和生命安全。

门头沟

永定镇泷悦长安伊顿园小区划定为封控区

门头沟区副区长庆兆珅介绍，该区出现新增确诊病例后，门头沟区第一时间启动应急响应机制，于11日20时对病例居住小区进行了临时封闭管理，从严、从快落实各项防控举措。截至12日早6时，排查病例密接93人，涉及门头沟区密接27人均已进行隔离管控，涉及外区及外省密接66人及相关风险点位均已向相关疾控部门发送协查信息进行进一步排查。

门头沟区科学划定管控区域。根据病例小区规划结构和建筑布局以及病例的活动情况，科学研判，将永定镇泷悦长安伊顿园小区划定为封控区，实施“区域封闭、足不出户、上门服务”的管控措施。将京西嘉苑社区除泷悦长安伊顿园小区外的其他区域划定为防范区，开展连续两天全员核酸检测。待风险研判后进一步调整管控措施。

核酸检测方面，庆兆珅介绍，开展封控区及防范区全员核酸检测，“截至今日16时，已完成封控区第一轮全员核酸检测，共采集227人，检测结果均为阴性；防范区已全部完成核酸采样，共采集7688人，结果待出”。门头沟区对全区在管密接等重点人员实行分级分类管理，逐一研判疫情风险，高风险人员参照病例要求开展流调，核酸检测阳性后立即采取小区封闭、人员管控、核酸检测等措施。

轨迹

2例确诊病例行程轨迹

门头沟区新增确诊病例居住在门头沟区永定镇泷悦长安伊顿园2号楼，工作地点为丰台区梅市口路133号。3月11日被判定为密切接触者，进行集中隔离观察，当日核酸检测结果为阳性。3月12日确诊，临床分型为轻型。

在京主要活动轨迹为：3月7日，10时30分左右自驾车从家出发前往单位，11时至17时在单位办公。17时左右自驾车前往到Wish梧桐（朝阳区酒仙桥店）参加同学聚餐，用餐时间为18时30分至20时40分，用餐结束后自驾车返回家中，未再外出。3月8日，早7时30分至早8时到门头沟区莲石湖公园跑步，其间未与他人有过近距离接触。9时50分乘坐网约车到医院就诊，11时10分乘坐网约车到达工作单位。20时左右由朋友开车，送其返回家中后未再外出。

3月9日，上午9时自驾车前往单位，11时左右自驾车离开，11时40分到门头沟区妇幼保健院进行核酸检测，12时10分自驾车离开，返回家中后，未再外出。

3月10日，10时30分自驾车到门头沟区妇幼保健院进行核酸检测，11时30分自驾车返回家中。12时30分陪同家人到医院就诊，15时自驾车返回家后未再外出。

3月11日，作为确诊病例密切接触者进行集中隔离观察，当日核酸检测为阳性，21时40分由负压转运车转至定点医院。

顺义区新增确诊病例现住北京市顺义区空港街道优山美地B区，工作单位位于朝阳区秀水街1号6号楼，因有禁忌症未接种新冠疫苗。

主要活动轨迹为：3月7日18:00，到朝阳区芳园西路6号Wish梧桐（酒仙桥店）参加同学会聚餐；20:00，聚餐活动结束后乘坐私家车回家休息，到家后未再外出。3月8日11:30，从家中出发乘坐私家车前往故宫博物院游览，16:30，乘坐私家车到东城区隆福寺95号钱粮胡同木木艺术社区咖啡厅喝咖啡，18:30乘坐私家车到达东城区雍和宫大街新和小馆（北新桥店）聚餐，22:00左右散场乘坐私家车回家。3月9日13:00-14:00，乘坐私家车到朝阳区百子湾附近看沿街商铺，在街上行走，未进入室内，其间曾到百子湾石门东路某露天大排档购买食品；15:00左右乘坐私家车前往朝阳区团结湖北口隐卓酒店1楼咖啡厅喝咖啡；17:00左右乘坐私家车回家。3月10日11:50，乘坐私家车到工作单位，14:00乘坐私家车回家。3月10日23:00，接到外区横转信息后，顺义区立即对其采取集中隔离措施。

相关新闻

朝阳区公布封控管控范围和措施

朝阳区昨天发布了封控区和管控区的相关情况。

封控区

1.豆各庄地区万科青青家园101号楼1、4单元、102号楼1—2单元、106号楼4单元、113号楼2单元、114号楼3单元、126号楼4单元、128号楼2单元、213号楼3单元、218号楼4单元、125号楼、220号楼

2.小红门地区鸿博家园一区9号楼

3.麦子店街道远洋新干线B座

4.十八里店地区吕家营鑫宝公寓南楼

5.东坝地区华瀚福园C区409楼

6.东湖街道望京西园一区112号楼

具体措施：实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。采取停业、居民居家隔离、人员及公共区域环境检测等措施。封控区加强症状监测，一旦出现发热、咳嗽、干咳等新冠肺炎症状，应立即上门采样。

居住或曾到访上述点位人员（除外密接、次密及同时空人员）作为高风险人群，将立即赋码弹窗提示。采取14天居家隔离+7天健康监测，于居家隔离第1天、第4天、第7天、第10天、满14天进行全员核酸检测。如检测结果均为阴性，经评估后可解除封控区管理，根据疫情进展及时调整封控方案。

管控区

1.豆各庄地区万科青青家园除封控楼以外的其他区

2.东风地区新七彩商业中心（蜜糖国儿童教育成长中心所在楼宇）

3.小红门地区鸿博家园一区9号楼外的其他区

4.麦子店街道远洋新干线C座E座F座

5.十八里店地区吕家营鑫宝公寓北楼、底商及物业办公室

6.东坝地区华瀚福园C区除409楼以外区域

7.东湖街道望京西园一区112号楼所在小院其他区域(包括底商)

具体措施：管控区实行“人不出区、严禁聚集”。采取停业、居民居家隔离、人员及公共区域环境检测等措施。管控区加强症状监测，一旦出现发热、咳嗽、干咳等新冠肺炎症状，应立即上门采样。

居住或曾到访上述点位的人员（除外密接、次密及同时空人员）作为高风险人群，立即赋码弹窗提示。采取14天居家隔离+7天健康监测，于居家隔离第1天、第4天、第7天、第10天、满14天进行全员核酸检测。如检测结果均为阴性，经评估后可解除管控区管理，根据疫情进展及时调整封控方案。

防范区

麦子店街道远洋新干线A座D座

具体措施：实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”。保留两个出入口，严格落实测温、查验健康宝与3日内核酸、扫码登记等措施后方可进入，外来人员和车辆不允许进入，快递实行无接触式取送货。关闭棋牌室等娱乐场所。餐厅、宾馆、超市等公共场所实行预约，严格限流至50%。下调办公楼宇到岗率至50%，积极采取远程和居家办公。不得举办线下培训会议等聚集性活动，严防人员聚集，养老机构封闭式管理。

2022年3月4日20时46分至2022年3月7日19时01分居住或曾到访防范区的人员（除外密接、次密、同时空人员和高风险人群）作为健康监测人群。当日、第4天采集样本开展核酸检测，首次结果阴性前暂时居家隔离，健康监测14天，其间减少不必要外出，单位与住所“两点一线”，不聚集、不聚餐，发生任何呼吸道症状均需主动向社区报备并说明情况。

强化防范区

吕营西环路以东、龙爪树路以南、东侧无名路以西、鑫宝公寓南楼南侧路以北围合区域

具体措施：实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”。保留两个出入口，严格落实测温、查验健康宝与3日内核酸、扫码登记等措施后方可进入，外来人员和车辆不允许进入，快递实行无接触式取送货。关闭棋牌室等娱乐场所。餐厅、宾馆、超市等公共场所实行预约，严格限流至50%。下调办公楼宇到岗率至50%，积极采取远程和居家办公。不得举办线下培训会议等聚集性活动，严防人员聚集，养老机构封闭式管理。

2022年3月7日14时47分至3月9日17时30分居住或曾到访强化防范区的人员（除外密接、次密、同时空人员和高风险人群）作为健康监测人群。当日、第4天和第7天采集样本开展核酸检测，首次结果阴性前暂时居家隔离，需继续开展自我健康监测至满14天，其间发生任何呼吸道症状均需主动向社区报备并说明情况。

临时管控区

1.潘家园街道松榆西里75-1单元

2.亚运村街道北辰时代大厦

3.劲松街道富顿中心A座

4.将台地区Wish梧桐餐厅

5.双井街道富力城D区

6.建外街道建外SOHO8号楼

具体措施：临时管控区只进不出，于第1、4天进行全员核酸检测，如全员核酸检测结果阴性且满4天密接仍未检出阳性或发病，解除临时管控。

管控措施将依据流调排查和核酸结果等最新情况进一步研判，采取相应防控措施。本版文/本报记者蒋若静 武文娟 李泽伟