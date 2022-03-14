司机“滴酒未沾”被定性醉驾有何警示

据《法治日报》报道，李某在广州某国道上行驶时碰撞防护墙，后被执勤交警查获。经道路交通事故责任认定，李某承担此事故的全部责任。经鉴定，从李某的血液中检出乙醇（酒精）成分，含量为167.7毫克/100毫升。后经调查发现李某虽然滴酒未沾，却在开车前喝了大量藿香正气水。李某后因醉驾被判拘役1个月，罚款3000元。

李某对血液酒精含量超标的解释是他有胸痛，为了止疼，他十年来一直喝藿香正气水，每天至少喝6到8支。当天他开车前，就喝了6支（约30毫升）藿香正气水。李某经常光顾的药店药师提供证词，证明李某这个解释的真实性。然而，危险驾驶罪条文中醉酒驾驶机动车所指的“酒”，不限于白酒、啤酒等酒类，而应该理解为酒精。只要血液中酒精含量达到一定程度，不管是什么原因导致，均应按醉酒驾驶机动车论处。

从交通安全方面来看，不管由于什么原因导致血液酒精含量超标，均会让当事人的行为变得冲动、易怒，反应也变得迟钝，甚至出现麻木、嗜睡等症状，不会因为酒精来源于药物或食品就使危害减轻。相反，不少药物还属于复方制剂，除了含有酒精之外，还可能因为内含其他药物而影响人的判断力和应变能力。由此看来，李某因过多服用藿香正气水而被定性为醉驾，一点都不冤。

需要重视的是，针对特殊的案例，有人认为李某的醉驾定性不合理。一直以来，也有不少人认为服用藿香正气水等含酒精的药物不应算酒驾、醉驾。不仅如此，一些被查出酒驾、醉驾的司机，还喜欢用服用了含酒精的药物、食用了含酒精的食品等来为自己开脱。这些做法其实是对酒驾、醉驾的误解，此类错误思想对交通安全也存在一定的危害。因此，民众对“喝酒不开车、开车不喝酒”这句警语当中的“酒”，应有更宽泛的理解。

李某这次既属于醉驾，也属于病驾、药驾。很多病驾、药驾虽然在交通安全方面也极具危害，由此导致的交通事故也时有发生，但由于此类危险驾驶行为与酒精无关，因此无法像李某这样容易定性。

这个案例不仅对酒驾、醉驾行为具有警示意义，对于病驾和药驾也是如此。对于司机而言，当身体不适达到一定程度、尤其是服用可以影响驾驶行为的药物后，应避免自己开车出行。对于社会而言，防范病驾、药驾的规则还不够成熟，甚至如何定性病驾和药驾也充满争议，这类短板应尽快补齐。（秋实）