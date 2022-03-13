决不让来之不易的防控成果前功尽弃

“健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。”必须尽最大努力在最短时间扑灭这轮疫情，保护人民生命安全和身体健康。目前疫情形势虽然严峻，但只要坚持做好快速核酸筛查、推广“抗原筛查核酸诊断”监测模式、迅速流调溯源、及时规范集中隔离和严格社区管控等核心防控措施，我们一定能守住不出现疫情规模性反弹底线，坚决打赢疫情防控阻击战。

近期我国周边国家和地区不断刷新单日病例数最高纪录，输入压力持续加大。国内本土聚集性疫情频发，新增本土确诊病例及无症状感染者数量多、范围广，涉及20余省（自治区、直辖市），涉及的地区（市）达30多个。全国疫情多点散发的严峻态势，是2020年武汉疫情以来前所未有的。

各地要把疫情防控作为当前首要的政治任务，深刻认识疫情防控就是“国之大者”，清醒认识当前面临的疫情防控形势，进一步加强组织领导，压实“四方责任”，确保防控举措落实落地，坚决遏制疫情扩散蔓延，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。

本轮疫情传播隐匿，病毒传染力强，传播速度快，防控难度大。疫情存在大量无症状感染者，目前报告的感染者中，无症状感染者占比超过一半。感染者临床症状不明显，造成感染早期难以发现。本轮疫情中，有的感染者在感染1天后即具有传染性，病毒传代间隔短，大大加快了传播速度。

此外，疫情发生时间正值春季开学季，人员跨区域流动增加以及学校人群密度大、相互间接触频繁，种种不利因素进一步加快了疫情的传播扩散。此次疫情发生和处置过程中，也暴露出一些地方常态化疫情防控工作存在短板漏洞，特别是对学校等人员密集场所的风险隐患警惕性不高。一些党员干部存在履职不力、失职失责问题，吉林省长春市、吉林市、山东省莱西市等地已有多名官员被问责处理。

疫情凶猛，各地必须全力应对。目前，吉林市累计报告阳性感染者已逾千例，该市启动多轮全员核酸检测。同时，长春市决定全市机关居家办公，停止一切非必要流动，确保高质量完成核酸检测。深圳市决定下辖11个区域，3月14日至18日期间，除保障城市基本运行、民生、应急等行业外，机关企事业单位原则上居家办公，所有餐饮暂停堂食，网吧、酒吧、电影院等非生活必需密闭场所关闭。上海市为确保广大师生安全和健康，全市中小学全部调整为线上教学，幼儿园、托儿所停止幼儿入园。各涉疫相关地区必须坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，强化责任担当，全面落实从严从紧、精准防控、严而又严的各项要求，慎终如始抓好疫情防控工作。

本轮各地疫情基本为奥密克戎变异毒株引发。自去年11月份被发现以来，奥密克戎变异株迅速在全球蔓延，在海外掀起一波又一波疫情高峰。奥密克戎导致的症状一般较轻，一些人因此放松了警惕，甚至认为可以选择“躺平”。这种认识和态度大错特错。一度被西方称为“抗疫优等生”的韩国，近期放弃了一系列严格管控举措，随后不到一个月时间，该国每日确诊病例迅速从几千例蹿升至几十万例。3月12日韩国通报，单日新增病例38万余例，新增269例新冠死亡病例。事实表明，奥密克戎变异毒株导致的症状虽然较轻，但由于传染力极强，大范围传播必然引发灾难性后果。

“健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。”必须尽最大努力在最短时间扑灭这轮疫情，保护人民生命安全和身体健康。目前疫情形势虽然严峻，但只要坚持做好快速核酸筛查、推广“抗原筛查核酸诊断”监测模式、迅速流调溯源、及时规范集中隔离和严格社区管控等核心防控措施，我们一定能守住不出现疫情规模性反弹底线，坚决打赢疫情防控阻击战。