直播预告：结直肠癌的进展复发及处理

结直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，早期症状不明显，随着癌肿的增大而出现排便习惯改变、便血、腹泻等症状，晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状，病死率较高。结直肠癌是如何进展的？临床中有哪些治疗方式？

2月11日15:00，福建医科大学附属协和医院肿瘤内科科主任、博士生导师林小燕将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，与大家分享“结直肠癌的进展复发及处理”相关知识。欢迎届时收看。

专家简介：

林小燕，主任医师，博士生导师。福建医科大学附属协和医院肿瘤内科科主任，福建省恶性肿瘤化疗质控委员会副主任，福建省抗癌协会肿瘤内科专业委员会副主任委员，福建省抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会副主任委员，福建省抗癌协会免疫治疗专业委员会副主任委员，福建省抗癌协会肺癌专业委员会常委，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤姑息治疗与人文关怀专业委员会副主任委员，中国抗癌协会靶向治疗专业委员会常委，中国抗癌协会大肠癌专业委员会化疗组委员，中国抗癌协会癌症康复与姑息专业委员会委员，CSCO肿瘤支持与康复治疗委员会常委，CSCO中西医结合专业委员会常委。

擅长：消化道恶性肿瘤、肺癌、乳腺癌、妇科肿瘤、恶性淋巴瘤、泌尿生殖系肿瘤、骨和软组织肿瘤、恶性黑色素瘤、头颈部肿瘤等恶性肿瘤的诊治。

门诊时间：周一上午。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。