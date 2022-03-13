“不疼不痒”的心肌缺血 更凶险

有一种心肌缺血它不疼不痒，但其杀伤力可一点不含糊，可与心绞痛比肩。若不医治会导致心肌永久性损伤，甚至引发心力衰竭、急性猝死等危险情况。那么，到底要做哪些检查才能及时把它揪出来呢？

案例回访

无病无痛咋还心肌缺血了

“我没有不舒服，为什么看病？乱花钱！” 一位63岁的女性患者，体检发现心电图异常。因其平素体力活动较多，并没有任何不适，且既往健康，没有疾病和用药史，曾一度拒绝就医。

最终在家人的强烈坚持下，才来医院做进一步检查。

“简单做几项检查，如果能排除心脏的问题，大家就都放心了。”医生安慰道。

医生翻看这位患者的心电图，怀疑她心脏可能有问题。但再次追问病史，确实没有任何疾病的迹象。为更准确了解病情，医生建议她复查运动后心电图。结果提示，心肌缺血加重。于是又为她预约了冠脉CTA、复查血生化。结果出来了——冠状动脉狭窄近50%，同时患者血脂紊乱明显。

最终，这位患者诊断冠心病、无痛性心肌缺血。

这种隐匿的缺血

在冠心病患者中常见

什么是无痛性心肌缺血？无痛性心肌缺血，也称为无症状心肌缺血或是隐匿性心肌缺血。是在没有任何症状的情况下存在的心肌缺血。简单来说，就是患者在进行检查后发现有心肌缺血表现，但没有相关症状。目前，引起无症状心肌缺血的主要原因是冠状动脉粥样硬化，这种情况在冠心病患者中很常见。

上面说了，无痛性心肌缺血的发病机理主要与冠状动脉病变有关，它可发生在冠心病的各个阶段。一方面可能病变相对较轻，属于冠心病初期阶段，就如同本文中提到的这位女性患者。另一方面也可能冠状动脉病变很重，但已经有很好的侧支循环。

临床上无症状心肌缺血比有症状的心绞痛更为常见，尤其是以老年患者最为多见，这与老年人组织器官功能退化、疼痛阈较高有关。

杀伤力不含糊

严重可致猝死

看似不疼不痒的心肌缺血其实“杀伤力”不可小觑。虽然无明显症状或疼痛，但它对心脏的损伤与心绞痛并无明显区别。如果不能及时治疗，会导致心肌永久性损伤，后期会有心律失常、心绞痛、心力衰竭、急性猝死等表现。因此，在明确诊断后，积极采取治疗措施，预防病情进展，防止意外风险。

如何揪出这个暗处凶手？其实不难，做个心电图，尤其动态心电图是诊断心肌缺血的最常用的方法。

在这里特别提醒，尽管心电图及其他检查可以提供心肌缺血的客观证据，但因患者常常无自觉症状，特别是缺乏胸痛表现，因而易被患者忽视，也易被临床漏诊。建议患者定期做常规查体，一旦怀疑心电图有异常，应多次反复检查心电图，必要时进一步检查包括冠状动脉CT、心脏超声等，以明确诊断，避免失去治疗的良好机会。文/李莉 （北京同仁医院）