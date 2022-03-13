你的睡姿和枕头“搭”吗？

人类睡眠时间占整个一生的近1/3，枕头也伴随我们近1/3的人生历程。因此，睡眠时选择良好的枕头对我们的休息状态影响很大，不合适的枕头往往还是许多颈肩背部病痛的祸根。

使用枕头是必要的

首先，我们必须肯定枕头的作用。人体颈椎有一个弧度，称为生理性前凸。在任何情况下，人体保持这种自然生理弧度是最舒服的，包括在睡眠的时候。枕头的作用，就是在人睡觉时维持这个正常的生理弧度，保证颈部的肌肉、韧带、脊柱及各组织，可以处于放松状态。

枕头过高并不好

有句老话说“高枕无忧”，其实枕头不宜过高，有一拳高即可。如果枕头太高，会引起颈部肌肉长时间处于过伸状态，引起不适。如果平躺时，枕头下陷一部分刚好可以支撑住颈曲就可以了。

对于少数喜欢趴着睡的人，更要注意选择薄枕头。不一定用来枕头，也可以垫在腹部，用以缓冲趴着时对内脏的压迫。

此外，我们枕的位置也很重要。虽叫枕头，到其实是枕在靠近脖颈的地方。

睡姿不同枕头材质有讲究

不少人可能根本意识不到枕头会有什么问题，也不会在选择枕头上下很多功夫。每天枕着的枕头要么过硬，要么过软，要么很高，要么很矮；有的人甚至在枕头里填棉花，塞衣服、海绵，还有很多枕头里填着弹簧枕心。想一想看，那么长的时间里把脑袋枕在一个极不舒服的位置上，颈部和肩部的肌肉该多么紧张啊！

一般说来，枕头的材质不要过软或过硬，适中就可以了。太硬的枕头，会导致睡眠时呼吸不畅，而太软的枕头则会造成头颈部压力过大，导致血流不畅。

对于喜欢平躺睡的人，枕头里面的材料一定要柔软且有弹力。多孔纤维枕头是种很好的选择，因为其透气，弹性大。

喜欢侧身睡觉的人，枕头就需要稍微硬一些，压下去保证脖子和身体平直，让颈部肌肉放松。荞麦枕头很合适，而且这种材质冬暖夏凉，还能顺着头部的移动改变形状，用起来非常舒服。

喜欢趴着睡的人，则可以选择轻薄的羽绒枕头，蓬松而透气，有效地减少内脏受到的压迫。

而对于有颈椎问题的人，可以选择记忆枕。记忆枕可以固定头部位置，防止落枕的问题发生，也可以减轻压迫感。

枕头清洁更必要

我们头发和脸部油脂分泌较多，也容易依附更多的灰尘和细菌，还有一些人睡觉时可能会流口水。所以，枕头是非常容易脏的。一定要定期清洗枕套，定期把枕头放在太阳下晾晒杀菌。

文/岳剑宁 （首都医科大学宣武医院）