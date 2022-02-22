张文宏：北京冬奥会为弥合国际疫情防控分歧提供了宝贵经验

张文宏微博

人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）2月21日，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生以《冬奥会圆满结束，抗疫工作展现出令人惊喜的智慧》为题，在个人微博发文表示，他的团队追踪研究了北京冬奥会期间疫情相关措施和数据，事实证明：北京冬奥会提供的疫情防控智慧，弥合了疫情大流行期间人类交流中未被满足的渴望，给出了很大的惊喜。

张文宏指出，疫苗的保护作用再次在这次奥运会中得到了验证，充分而高效的疫苗接种是走出疫情的强大科技支撑与基础。

张文宏表示，北京冬奥会更重要的意义在于，在特定情况下取消了国际旅行隔离，弥合了国际疫情防控策略国家间的差距，最大程度地维持了清零政策与国际交流的平衡。在全球疫情得到彻底控制之前，北京冬奥会为弥合国际疫情防控方面的分歧提供了宝贵的经验。

“北京冬奥会圆满结束，这次我们看到的是疫情防控与全球无障碍交流同时实现的全新可能。从疫情防控的智慧而言，北京冬奥会的闭幕不是终点，而是起点。”张文宏说。