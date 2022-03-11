溯源新研究进一步支持新冠病毒起源于自然界

近日，不同国家的三个科研团队在预印本网站上分别发布了有关新冠病毒溯源的新研究报告。相关研究结果进一步支持新冠病毒起源于自然界的观点，表明“实验室起源论”缺乏证据。

这些团队的研究人员来自中国、美国等多国。中国疾病预防控制中心、中国科学院等机构研究人员的报告分析了在武汉华南海鲜市场采集的大量环境和动物样本，提供了许多关于疫情早期病毒传播情况的有用线索。美国亚利桑那大学等机构研究人员的两篇报告梳理了来自世界卫生组织等多个渠道的数据和信息，对疫情早期的病毒传播特点进行了解析。

目前这三篇报告都只是发布在预印本网站上，尚未经过同行评审程序正式在学术期刊发表。但是研究者在业内有较高的知名度，因而其发现广受关注。

其中一个重要发现是，疫情早期在人群中传播的新冠病毒有被称为谱系A和谱系B的两种毒株。基因分析显示两个谱系差异很大，不大可能是单一来源在传播给人之后演化而成。这意味着两种毒株都是在动物身上演化而来，然后分别传播给人。

美国亚利桑那大学病毒学家迈克尔·沃罗比参与了上述两篇国际团队报告的研究。他对英国《自然》杂志说，随着证据越来越多，他有关疫情起源的观点发生了改变。他此前曾表示不排除“实验室起源论”，但现在认为，两种不同谱系的新冠病毒毒株同时出现等情况可以表明“实验室起源论”极不可能。

美国斯克里普斯研究所的病毒学家克里斯蒂安·安德森也参与了上述两项研究。他在社交媒体推特上写道，两篇报告的数据分析都“非常清晰”地显示，病毒是通过被感染动物传播到人，但“我们对更上游事件的认识还非常有限”，这包括：病毒来自哪种动物？中间的关联性到底怎样？未来这方面的风险在哪里？

安德森说，要回答这些问题，研究人员需要进一步分析更多相关的基因数据，最终排除其他假说。

但也应该看到，病毒溯源涉及很多方面的问题，科学调查充满挑战。英国剑桥大学教授詹姆斯·伍德曾在评价病毒溯源工作时说，回溯性调查相当有挑战性。“很可能的一个情况是，我们永远都无法找到病毒源头方面的确凿证据，只能给出一些平衡各类可能性后的有关疫情源头的观点。”