专家共话人工智能助力医疗资源精准分配 促进分级诊疗制度落地

“人工智能助力健康管理”的专场论坛现场

人民网北京3月11日电（记者张文婷）近日，由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈在北京举行。在主题为“人工智能助力健康管理”的专场论坛上，与会嘉宾就人工智能和医疗影像对医疗资源分配、医院信息化发展、专科建设的影响等话题展开了讨论。

助力医疗资源精准分配 促进分级诊疗制度落地

关于人工智能对我国医疗资源分配的影响，全国政协委员、北京医院放射科主任陈敏表示，目前我国城乡医疗资源仍然存在不平衡的问题。人工智能技术可以辅助基层医生提升临床诊断能力，进一步提升基层的医疗服务质量，并且分散“大三甲”医院的诊疗压力，促进国家分级诊疗制度的实施与落地。

据陈敏介绍，近年来人工智能成为社会关注的热点，并影响着各行各业的发展。人工智能在医疗领域的应用主要表现在辅助诊断、精准诊疗、健康管理以及新药研发等方面。

全国政协委员、北京医院神经外科主任王大明就人工智能助力医疗健康相关领域发展、在神经外科的技术应用等话题发表了观点。他表示，人工智能在疾病的预防、筛查方面发挥了重要的作用。人工智能对医疗健康相关领域的促进作用可从两个层面理解：第一，其对我国相关部门制定健康医疗相关政策、决策，进而引导全国卫生健康行业发展，具有重要意义；第二，人工智能对筛查、预防、诊断、治疗等具体的医疗健康实际操作也具有积极作用。

推动医学专科研究进步 引领医学影像诊断“新”未来

关于人工智能可以为我国医疗技术的发展进步带来哪些机遇，中日友好医院放射诊断科主任谢晟表示，放射科医生的诊断经验源于对基础知识架构的理解，以及长年累月的接触大量的病例。她认为，培养一名优秀的放射科医生需要付出较大的时间成本，而当人工智能技术应用到医疗领域，使得放射科的诊断更加快速、客观、准确，有助于放射科医生的成长，同时也进一步推进医疗设备智能化、医疗数据库标准化。

“根据我20多年的从业经验，在没有人工智能技术支撑的时代，放射科诊断依靠的是医生的基础知识与经验。而在今天，人工智能在复杂的图像处理上有很大优势，可以避免人的主观性，为医疗决策提供更多的数据信息辅助支持。”谢晟说。

清华大学附属北京清华长庚医院眼科主任胡运韬表示，中国青少年儿童的近视发生率很高，人工智能在预防与诊断青少年儿童近视方面都产生了重要影响。“通过大数据，我们可以全面收集学生眼部的光学参数、眼底情况，学习、生活现状，便于整体性分析和预测导致青少年发生近视的潜在因素，进一步探索出如何预防青少年儿童近视的方法。”胡运韬认为，人工智能运用到医学领域的意义是全面保障人民健康，有了大数据的支撑，眼科医生不仅可以为患者提供诊疗服务，也可以根据大数据的分析给予人们生活、学习、工作以及运动方面的指导，从而降低人们患近视的概率。

人工智能助力健康管理 为精准医疗开拓发展空间

关于人工智能对医院信息化建设、对癌症预防治疗以及对健康数据管理的促进作用，中国民族卫生协会超声医学分会会长、中国人民解放军总医院第二医学中心超声科主任李俊来发表了观点。

“人工智能虽是工具，但是我们要让这个工具和人类实现共情。”李俊来以癌症的诊疗举例分析了人工智能的影响，他表示，并不是所有癌症都不可治疗，如能早期发现，便能有效提高癌症治愈率。在癌症的早期筛查方面，人工智能可以发挥重要的作用。随着卷积神经网络等算法的出现和业内对该领域的深度学习，近年来人工智能水平大幅提高，为癌症早诊早筛带来了极大的促进作用。此外，李俊来谈到，由于医学的特殊性，也不可过分高估人工智能，应充分协调人与机器的角色，协作诊疗。

据爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚介绍，人工智能在体检与健康管理方面也得到了广泛应用。“个性化、数字化、精准化是健康管理的大势所趋。”张黎刚表示，第一，传统的健康管理多数停留在健康体检，缺乏后续的管理。就健康体检而言，每个人的健康状况不同，定制方案也应该有所差异，而人工智能强大的数据分析能力则可以为体检者更精准地匹配相应的检查项目；第二，很多人体检后只能看得懂报告上的“正常”或“不正常”，而人工智能可以通过有效手段帮助体检者读懂报告，提醒体检者哪些指标存在异常，再通过智能化系统持续性跟踪异常指标人群并提供相关建议以及管理措施。

张黎刚认为，在促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变的过程中，健康管理的作用更加凸显。“我国医疗资源呈现出整体分布不均、优质医疗资源过度集中的特点。通过人工智能不但可以有效提高早期疾病的筛查广度和诊断精度，还可以复制专家经验，将优质医疗资源普惠大众。