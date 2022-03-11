国务院联防联控机制：尽快阻断疫情传播途径 坚决避免疫情规模再扩大

人民网北京3月11日电（记者张文婷）据国家卫健委消息，3月10日下午，国务院联防联控机制综合组召开全国新冠肺炎疫情防控视频会商会议。

会议要求，深刻认识疫情防控就是“国之大者”，清醒认识当前面临的疫情防控形势，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，压实“四方责任”，强化责任担当，落实从严从紧、精准防控、严而又严的要求，尽快阻断疫情传播途径，坚决避免疫情规模再扩大，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。

会议强调，要坚持抓早、抓小、抓严、抓实，科学精准落实快速核酸筛查、迅速流调溯源、及时规范集中隔离、严格社区管控、及时区域协查等核心防控措施，社会面防控举措要再提速，口岸城市等外防输入措施要再从严，重点场所疫情防控风险隐患排查要再加强，常态化防控关口要再前移，坚决遏制疫情扩散。

会议强调，要压实“四方责任”，确保防控举措落实落地。各地要把疫情防控作为当前首要的政治任务，进一步加强组织领导，夯实防控责任，避免防控力度不够、防控过度两种倾向，避免防控措施简单化。要加强监督检查，强化宣传引导，严防死守、决不松懈，坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线。