代表委员热议：筑牢医保坚实后盾 托举人民美好生活

习近平总书记指出：“社会保障关乎人民最关心最直接最现实的利益问题。”截至2021年末，我国基本医疗保险覆盖超13亿人 ，织就应保尽保、覆盖全民的医疗保障网，成为我国人民美好幸福生活的坚实后盾。

当前，医保制度改革仍在持续推进。在增强保障能力、降低群众负担等方面，广大群众亦在期待更多深层次改革。

3月5日的政府工作报告围绕医保省级统筹、跨省异地就医直接结算、全国医保用药范围等群众关切的问题提出明确要求。参加全国两会的代表委员们表示，这充分彰显了国家积极响应人民群众期待的决心、书写更多“健康答卷”的恒心。他们建议，进一步提升医保的覆盖深度和保障层次，提升群众使用医保的便利性和获得感。

基本医疗保障：民有所呼、政有所应

“看病难，看病贵”是老百姓最关心的话题之一。减轻群众就医负担、增进民生福祉、保持社会稳定，其中一项重要的制度安排，就是医疗保障制度。

政府工作报告提出，居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再提高30元和5元，推动基本医保省级统筹。

“连年上调的居民医保福利，从根本上解决了中国人的医疗保障问题。”对此，全国人大代表、中国社会保障学会会长郑功成表示，我国是人口大国，基本医疗保险参保人数高，人均30元的财政支出看似不多，但总支出费用数据庞大。

“国家财政对居民医保的补贴标准从2012年的240元提高到今年的610元，十年间增长幅度达1.5倍以上，这是‘民有所呼、政有所应’的生动体现。”郑功成说。

当前，我国基本医疗保障体系主要由城镇职工医疗保障和城乡居民医疗保障两项制度构成。在调研中，全国政协常委、江苏省政协副主席、农工党江苏省委主委周健民发现，相较于职工医保，城乡居民医保还存在参保人数多、基金筹集少、保障能力弱等问题。

针对这些问题，周健民建议，以提高职工医保参保比例为抓手，全面推动结构优化调整，强化政策调节作用，引导城乡居民医保基金更多流向县级及以下医疗机构。

“同时，还要将优化全民医保结构纳入地方政府考核体系，畅通险种转换衔接机制，允许灵活就业人员由城乡居民医保有序转换到职工医保，维护其自觉提升保障层次的积极性和主动性。”周健民说。

药品耗材集采：“救命钱”用在刀刃上

用上质优价廉的好药，一直是民生所需。政府工作报告提出，推进药品和高值医用耗材集中带量采购，确保生产供应。

自2018年12月“4+7”试点城市药品集中采购在上海开标以来，国家组织药品联合采购办公室已先后组织开展6批7轮国家集采。药品“集采”平均降价50%以上、耗材“集采”平均降价80%以上，累计减轻群众负担超2500亿元。

“江苏在全国率先开展高值医用耗材专项治理，每年可节约采购资金约25亿元；药品执行集采后，医保‘救命钱’更好地用在了刀刃上。”全国人大代表、扬州大学医院管理研究院院长王静成说。

全国人大代表、浙江省人民医院院长葛明华认为，药品集采不仅能让患者享受到实实在在的好处，让医院和医生有更多的精力用于提升医疗技术和服务水平，还能倒逼企业更加专注于提升产品质量以应对竞争。“建议政府进一步扩大集采品种范围，同时积极支持企业创新，尤其是原创性研究。”葛明华说。

2021年国家医保目录调整，实现了罕见病高值药纳入医保“零的突破”。对此，全国政协委员、北京大学第一医院原副院长丁洁表示，这是罕见病用药保障机制的创新之举，为高值药品的医保准入打开了一条路径。她建议，不断丰富药品谈判的方法，进一步研究量价挂钩，并根据稀有病种的患者数量进一步分析国家和企业的风险共担机制。

跨省异地结算：百姓他乡不愁医

聚焦1.25亿跨省流动人口的就医结算需求，政府工作报告提出，完善跨省异地就医直接结算办法，实现全国医保用药范围基本统一。

深入推进医保领域“放管服”改革，进一步提升全国跨省流动人口就医可及性，让百姓异乡不愁医，是民生所盼、时代所需。

目前，所有统筹地区都已开通住院和普通门诊费用跨省直接结算、跨省异地就医线上备案。2021年住院费用跨省直接结算惠及群众住院440.6万人次，普通门诊费用跨省直接结算惠及群众门诊就医近千万人次。

医保异地就医结算在先行先试中有哪些堵点？在调研中，全国政协委员、北京大学公共卫生学院教授吴明发现，有关部门出于基金安全考虑，往往需要患者提供多项材料，办事不够高效便捷。“建议各地在国家政策要求下，因地制宜，简化办理流程，切实解决异地医保申请‘材料繁’‘手续杂’等堵点。”吴明说。

针对异地就医结算以及分级诊疗等政策尚需要时间落地的现实情况，全国政协委员、山西医科大学第一医院副院长韩清华建议，“当务之急是先让常住外地、以及在外地突发急症等‘刚需’群众异地就医便利结算”；同时要合理引导公众预期，做到既满足必要需求，又不浪费医疗资源，防止对一线城市的医疗资源形成挤兑。

跨省异地就医费用直接结算在方便群众的同时，也面临着监管出现“盲区”的风险。全国人大代表，江西省医疗保障局党组书记、局长梅亦建议，将跨省异地就医纳入国家医疗保障局年度飞行检查或专项检查重点内容。

“发现就医地医疗机构存在医保违法行为的，由就医地医保行政部门调查处理，核查确属违规的费用退回参保地。”梅亦说。

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