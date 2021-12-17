张文宏：接种新冠疫苗第三针能保留对奥密克戎的中和作用

张文宏微博截图

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）12月17日凌晨，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上表示，国际奥密克戎疫情扑朔迷离，中国有条不紊应对。

“当前是全球性最为艰难的时刻，是人类与病毒对抗相持最为困难的时候。世卫组织专家组会议共识，提出‘当前还需要依赖广泛实施公共卫生限制措施，同时完成疫苗的加强接种，特别是未接种疫苗者需要一起加入到疫苗接种行列，才能应付奥密克戎变异株的广泛传播风险’。”张文宏在微博中谈到。

张文宏分析，从世卫组织的专家共识意见可以看出，中国实施的动态清零策略，也就是所谓的PHSM（公共卫生和社会措施）已经被国际广泛采纳用于当前奥密克戎的应对。

他强调，“动态清零”能力是当前最为关键的公共卫生策略。近期长三角、珠三角、西北地区德尔塔的散发与局部暴发病例，中国的动态清零策略已经证实4周左右终能应对。

“我们目前所有的牺牲与坚守，背后是国家的科技力量给我们坚持的信心。”张文宏表示，无论是疫苗还是药物，相信能够支持度过最为困难的时间。

"国家传染病医学中心上海团队与北京团队已经完成了对中国的同源性与异源性第三针接种作用的第三方评估，研究结果已经与国际疫苗专家同行进行了充分沟通，完成国际同行评议后将会在新近正式公布。”张文宏表示，主要的研究证实，中国的第三针接种仍能保留对奥密克戎与德尔塔的中和作用，具备降低重症病例发生的潜力。中国后续的第三针疫苗优化接种策略在2021年将有望全面完成，与国际社会共同进入2022年。