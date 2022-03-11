香港抗疫新措施令人鼓舞，病例指数式上升已基本被遏制

新华社香港3月10日电（记者查文晔、梁嘉骏）中央援港防控专家组组长、国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年9日在港接受采访时表示，香港特区政府当天宣布的一系列加强抗疫的新措施令人鼓舞。目前香港疫情指数式快速上升的势头基本得到遏制，正进入或正逼近高位平台期。

梁万年表示，抵港一周多以来，专家组与特区政府相关部门负责人、专家进行了广泛交流和充分讨论，也到医院、社区隔离和治疗设施等机构进行了实地考察，对香港疫情防控的重点、难点和堵点进行了分析。内地专家组和香港方面在疫情发展态势、当前工作重点、阶段性目标、行动计划等问题上形成了高度共识。

梁万年说，很高兴看到专家组提出的一些建议被特区政府采纳，正在紧锣密鼓推进落实。这展现了在中央大力支持下，特区政府战胜疫情的坚强决心。

梁万年认为，当前香港抗疫工作最重要的阶段性目标是“三减”，即“减少死亡、减少重症、减少感染”。围绕“三重”，即重点人群、重点机构、重点区域，要采取更加精准和有力的措施，提高措施的针对性和实效性。要抓住老年人这一最关键的优先人群，把救治他们作为突出任务。

他表示，特区政府正围绕上述几个方面抓紧工作，9日已宣布出台一系列措施。例如，在分流分层诊疗方面，特区政府已拿出综合性的高水平医院伊利沙伯医院作为定点医院，专门收治新冠重症患者。这将极大提升香港的救治水平，对降低病死率将起到积极作用。

当天特区政府还宣布了对老年感染者提供更多隔离设施、对安老院工作人员进行闭环管理、加快推进老年人疫苗接种等系列措施，并公布了相应的时间表和路线图。

“如能有效控制死亡病例，对稳定香港社会大局、解除老百姓的恐慌、增强广大抗疫工作者特别是医护人员的信心，将起到压舱石一般的重要作用。”梁万年认为，只要上述工作扎实落地，对稳控香港疫情将起到非常重要的作用。

对于当前香港疫情的发展态势，梁万年表示，根据专家组掌握的数据以及和香港专家讨论的结果，香港疫情指数式快速上升的势头基本得到遏制，正进入或正逼近高位平台期。

“这是一个比较好的消息，但我们决不能麻痹大意。高位平台期会持续多久，要看防控措施是否有效落实，相关的公共卫生措施是否实现进一步优化。”梁万年说，应尽最大可能遏制病毒传播，尽早识别感染者，防止轻症患者转为重症。希望广大香港市民，特别是目前仍居家隔离治疗的老年患者，仔细关注自己病情的变化，防止病情向重症演化。

对于当前香港的各级分层诊疗体系如何有效运转，梁万年建议特区政府对照“三减”“三重”等重要目标，在医疗体系、人力资源、统筹协调等方面补齐短板，同时对居家隔离治疗的患者加强诊疗指导与心理关怀。

他表示，新冠疫苗对于预防重症和降低死亡率很有必要，希望特区政府坚定不移快速扩大疫苗接种的覆盖面，尤其是在老年人、儿童等易感人群中。

对于在香港实施全民检测的时机，梁万年认为，应综合考虑检测的目的、条件、手段、能力等各方面因素，相信特区政府有智慧、有能力处理好这一问题。