突破病例难免 疫苗关键要看保护力

“如果接种了新冠疫苗依然被感染，应该怎么看？”

“所有的疫苗接种，没有突破病例的疫苗是不存在的。大家熟知的乙肝疫苗、水痘疫苗、麻疹疫苗，无一例外。”

8月3日，在上海市举行的第100场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏用这番解答为公众释疑。

所谓突破病例，指的是接种疫苗以后又被感染的情况。

发布会的前一天，上海浦东一个医疗机构报告，发现浦东机场货运区一名外航货机服务人员新冠病毒核酸检测呈阳性。

张文宏透露，按照疫苗接种规范，这位机场员工作为高危人群，此前接种了疫苗。

“接种新冠疫苗后，一定会有少数高危人群被感染的情况，这才有疫苗保护力的说法，我们今天要回答的是，疫苗发挥保护作用了没有。”他说。

目前，全世界已经完成新冠疫苗接种30多亿剂，“出现突破感染的病例是非常少数的。更为重要的是，我们要对比以前没有接种疫苗的情况。”张文宏补充，如果没有接种疫苗，一旦发生这样的病例，它的传播是非常迅速的。

截至8月2日，上海市完成全程接种的人数达1876.63万人，18周岁以上人群完成全程新冠疫苗接种率已达85%，机场工作人员的接种率达到100%。第一轮筛查下来，所有的密接者，特别是机场的密接者，没有出现阳性。

张文宏解读说：“这说明，如果疫苗广泛接种，可使病毒传播速度大幅减缓。这能让防疫人员应对新冠疫情做到心中有数。我们有更大的把握，在非常短的时间内防控，让防控力量更加强大。”

近日，张文宏在接受科技日报记者采访时表示：“目前对于疫苗对病毒的中和作用有评估，保护作用还是足够的。”

张文宏所言非虚。此前在智利开展的1000多万人的研究结果显示，我国科兴公司的疫苗总体保护率，对所有症状、轻症的保护在65%以上，对预防重症和进ICU监护病房以及死亡病例的保护分别高达87.5%、90.3%和86.3%。

“智利疫苗接种的结果表明中国灭活疫苗对新冠的重症化、住院和死亡的预防具有较高的有效率。如果以减缓传播和降低病死率作为目标，可以承担一定的保护，但要清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能达到的目标。”张文宏表示。

“未来通过疫苗接种，仍然不能完全控制疫情的持续和反复，但如果病死率降至流感的水平，那么就可以消除该病毒流行带来的严重后果。”张文宏对未来充满信心。

有了疫苗的防护，是否就高枕无忧？非也。

对于目前的形势，张文宏提出三个防控关键要素，即“广”“快”“早”。

“‘广’就是疫苗接种的普及率，现在上海市18岁以上人群的接种率达到了85%以上，但还不够，还要继续打。”张文宏认为，“广”还有另外一层含义，就是在人群中做广泛的筛查。

上海这例患者被筛查出阳性后，经连夜排查，截至8月3日9时，64860名筛查对象已完成核酸采样，其中27174人完成核酸检测，结果为阴性，其余样本尚在检测中。

而这几万人的筛查和核酸检测，是在一夜之间完成的，是以非常快的速度处置的。

还有一个就是“早”，发现疫情要早。“我们要在最早的时间，以最低的成本，解决最关键的问题，让大部分市民过上正常的生活。”

但在张文宏看来，仅靠疫苗和防控还不够，市民还需养成良好的个人卫生习惯，包括戴好口罩、勤洗手、避免人群聚集等，大家才能过上比较正常的生活。