关于奥密克戎，张文宏：风险仍然很高，但情况在朝着有利于人类的方向发展

张文宏微博截图

人民网北京1月13日电 （记者乔业琼）1月13日上午，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上表示，人类与奥密克戎的搏斗还处于最艰难的时刻。同时也有迹象表明，情况在朝着有利于人类的方向发展。

张文宏分析，当前新冠变异株引起的全球风险仍然很高。尽管有迹象表明病情严重程度较低，但奥米克戎在社区的传播速度比德尔塔要快，会导致住院人数激增，给卫生系统和其他相关部门带来严重后果和负担。

张文宏表示，中国此时最佳的策略是保持战略定力与耐心，维持强化疫苗接种与公共卫生防控策略两手抓的策略，以时间换空间，最终在最合适的时间节点，以极低新冠死亡率顺利度过大流行期，逐步实现生活的正常化。

“疫苗和药物将是未来我们渡过大流行，回归正常生活的核心科技支撑，中国的科技力量和防疫部队一样，一直在为全球顺利渡过这场大流行，让我们的国民免于传染病的恐惧而不懈努力。”张文宏说。