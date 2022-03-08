多地迎战新冠疫情 张文宏：以最小的防控成本达到最佳的防控效果

张文宏微博截图

人民网北京3月8日电 （记者乔业琼）近期，陆续有多地迎战新冠疫情，德尔塔和奥密克戎叠加出现，截至2022年3月8日13时，全国现有11个高风险地区和144个中风险地区。近日，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在其微博上表示，虽出现多地输入病例与本土病例的增加，但抗疫形势总体平稳。

“无论采取的是清零政策、动态清零政策、精准动态清零政策、逐步动态开放的政策，不出现疫情规模性反弹将是防疫底线。”张文宏表示，输入病例或者本土病例可能一直会有，但是目标是始终将流行控制到极低水平，不引起规模性的反弹，不引起医疗资源的挤兑，这样就有条件通过精准防控来尽量保证民众正常的生活。

张文宏分析，随着抗疫进入深水区，“动态清零”的策略得到了更清晰的贯彻。所谓“动态”的内涵展现出了更多的治理智慧和多样性。各地根据本地的具体情况，在动态清零方面的尺度把控会有差异，这主要是取决于疫情防控的目标与成本效益比。特别是近期，在全国各地的动态清零过程中，难免会封控了一些机构，也包括医院、学校和商场。引起了社会上的一些反响。部分民众也产生了一些恐慌和怨言。这些都是很正常的现象。

张文宏表示，抗击疫情到了新的阶段，既要避免一刀切，也不能发生“规模性的疫情反弹”失控，期间衡量的主要标准是抗疫的成本效益，如何既达到抗疫的工作目标，又不要盲目一刀切，以牺牲正常生活为代价达到所谓的清零目的。疫情防控除了医学科学之外，还有管理科学，如果把“守住不出现疫情规模性反弹的底线”作为工作的标准与尺度，那么后续的“动态”内涵就可以发挥的更为精准，下阶段的工作应该是力求防控工作的科学性、精准性，力争在常态化防控和疫情处置的各个环节采取最优的防控措施，做到以最小的防控成本达到最佳的防控效果。