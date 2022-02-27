运动凭什么能让血管变年轻？ 终于真相了！

从婴儿呱呱落地的那一刻起，人生就开始了漫长的生命旅程。随着科技的进步和医疗条件的改善，人均寿命大大提高。然而也有不少人还未经历“老”，就已深受疾病困扰，甚至早早失去生命。

血管的健康程度与人的整体健康状态息息相关。特别是在“三高”盛行的当下，不少四五十岁的中年人，身体已经出现“未老先衰”的迹象，其血管的老化程度已经接近正常七八十岁的老人了。

有一种方法不用吃药打针，就可以帮助我们的血管变年轻或延缓衰老，它就是“运动”！为什么运动就能延缓血管衰老呢？今天，心内科专家就来为您揭秘，运动催生的一种有益物质，是如何让我们身体变年轻的。

它的功效要从诺贝尔奖说起

1998年，两位药理学专家因发现一氧化氮在心血管系统中的独特作用而获得诺贝尔奖。他们的实验对象是现在治疗心梗、心绞痛的常用药——硝酸甘油，经过研究发现产生药效的并不是硝酸甘油本身，而是其进入人体后经过代谢生成的“一氧化氮”，正是这种物质起到了扩张血管、促进血液流动的功效，缓解了胸痛。

随着研究的深入，研究者还发现其实我们人体自身也能合成一氧化氮，并可遍及全身，在动脉血管内皮细胞中生成。一氧化氮能够降低全身平均动脉血压，控制全身各种血管床的静息张力，增加局部血流，是血压的主要调节因子。

除此之外，研究者还证实一氧化氮具有一定的防止血栓形成的作用——这对那些有脑梗心梗风险的患者而言意义重大。

运动能帮身体实现双重“减龄”

前面说了，一氧化氮主要存在于血管内皮组织。越健康的血管内皮组织会生成越多的一氧化氮。这是什么原理呢？

运动锻炼让血液流动加快，不仅能够刺激全身的细胞活动起来，更重要的还在于其激活了那些催生一氧化氮的“内皮核酶”。而经常规律参加运动的人，其“内皮核酶”也会更活跃。

同时，爱运动的人可以更快地排解身体里的氧化物，并能产生一些抗氧化物，帮助身体减少氧化物的生成，这样就相当于保护了已经生成的一氧化氮。

所以，爱运动的人，不仅能够制造出更多的一氧化氮，同时在一定程度上减少了一氧化氮遭到破坏。那么成功留下的一氧化氮就会更多——这些一氧化氮会帮助血管内皮组织维持更健康的状态，最后也就形成了良性循环。

多吃这些 把好东西留在身体里

不过人体内的一氧化氮很容易分解，尤其碰到过氧化物。所以，为了保持人体拥有更多的稳定的一氧化氮，应该增加体内的抗氧化物，及时清除过氧化物——维生素C和维生素E恰好具备此功效。

新鲜的水果蔬菜、鱼肉、红酒和果汁等都含有很多抗氧化物，当然也包括维生素C和维生素E，所以要多吃。而诸如油炸、烧烤等食物是过氧化物的大本营，所以要少吃。

当然，本文对一氧化氮的介绍只是浅尝辄止，其实相关研究是非常复杂深奥的。比如其对炎症的控制、维持胃肠系统运作、帮助呼吸更加顺畅，以及对男性生殖系统的帮助等。如果大家觉得理论太多太枯燥，那就看看身边那些饮食节制、热爱运动、不抽烟酗酒的人吧，他们的健康之美是不是让你很羡慕呢？所以照着做吧！

文/汪芳（北京医院）