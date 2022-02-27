香港新增确诊病例为何猛增至17063例？

新华社香港2月26日电（记者韦骅）香港特区政府卫生署卫生防护中心26日公布，截至当日零时，香港新增17063例新冠肺炎确诊病例。与前一日公布的10010例相比，确诊病例多出逾7000例。香港确诊病例数为何上升这么快？

一方面，确诊病例猛增与特区政府更新检测方式有关。

特区政府25日更改指引，计划容许快速测试呈阳性人士通过网上系统直接登记阳性结果，无须经核酸检测确认便可视作阳性病例跟进，并直接承认快速测试和私营化验所的检测结果。

有专家表示，香港病毒检测工作不胜负荷。接受快速测试的确诊结果，是根据经验决定，可减少核酸测试资源，快速且灵敏度高。

香港新冠疫苗临床事件评估专家委员会共同召集人孔繁毅26日表示，新方法可更快有检测结果，但也会有更多病例浮现。

另一方面，香港的疫情正处于快速上升中。

香港中文大学公共卫生及基层医疗学院助理教授郭健安接受媒体访问时说，这种病毒在圣诞和新年两大节日期间在港传播，市民稍一松懈，便令疫情几何级上升，引发社区大暴发，本地检测及接触追踪承受能力已经超过临界点。目前，本地确诊病例加上无呈报病例，单日实际感染人数已经过万。

在26日下午的记者会上，特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示，疫情尚未到顶峰。从2021年12月31日新增19例病例，到25日10010例，不足两个月内几何式上升，为医疗系统带来史无前例挑战。

对于目前的疫情形势，陈肇始表示，特区政府负抗疫主体责任，在中央支持下，继续以围堵病毒、动态清零为目标，未来两三个月稳控疫情。