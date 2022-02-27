香港疫情仍处加速上升期，尽力压制高峰成当务之急——访中华预防医学会副会长兼秘书长冯子健

新华社深圳2月26日电（记者查文晔）当前香港新冠肺炎疫情仍处加速上升期，采取各种措施尽力压制即将到来的疫情高峰，已成为香港抗疫工作的当务之急。这是参与指导内地援港抗疫工作专家、中华预防医学会副会长兼秘书长冯子健26日接受新华社记者专访时特别强调的一点。

内地专家与香港同行沟通顺畅

据介绍，目前已有两批内地援港抗疫医疗防疫工作队专家抵达香港，与特区政府有关部门和医务工作者进行了交流。其中，4位公共卫生专家与特区政府卫生署、卫生防护中心进行了多次交流，并赴社区、隔离设施、流调中心、医疗机构进行调研考察，还赴污水采样点实地观摩。4位重症治疗专家走访了香港医管局下辖的玛嘉烈医院、威尔斯亲王医院、伊利沙伯医院、北大屿山医院香港感染控制中心、亚洲国际博览馆社区治疗设施、竹篙湾检疫中心等多家收治新冠肺炎确诊患者或密切接触者的机构，实地了解轻症和重症患者的治疗情况，并与香港同行交流诊疗经验。

冯子健表示，内地援港专家组与香港方面沟通顺畅，双方就新冠肺炎的治疗预防技术以及内地的防控经验，进行了深入的交流和讨论。此外，在内地的其他新冠肺炎防治专家每天都会与援港专家组进行视频连线交流，对香港抗疫工作提出建议。

“新冠肺炎疫情暴发两年来，香港医疗界一直关注内地抗疫成功经验，在日常工作中双方医务人员也有不少交流。”冯子健相信，内地抗疫经验对香港抗疫工作将起到积极作用。

疫情仍处加速上升期

冯子健坦言，当前香港第五波疫情正处在快速扩散和加速上升期。根据香港大学梁卓伟教授团队的预测，疫情将于3月中旬左右达到高峰。近期，每日确诊病例数还会持续上升。

“这将对香港医疗体系造成非常大的压力。”冯子健表示，在中央的全力支持下，香港特区政府正在尽最大努力扩大收治能力，内地援助的8间方舱医院正在紧锣密鼓建设。

他介绍，当前香港医管局正在努力优化完善病人的评估、分诊和转诊流程，把无症状感染者、一般轻症患者和具有重症风险、需要进行积极医疗干预的患者区分开来，分类进行居家隔离、集中隔离治疗和入院治疗，并优化配置相应的医疗力量，将宝贵的医疗资源优先运用到最需要治疗的患者身上。

“例如，需要吸氧和药物干预的患者，老年患者尤其是本身就有基础疾病又感染新冠的患者，都需要及时收治，以最大限度地减少可避免的死亡。”冯子健说，目前还有大量感染者和患者在家中隔离，他们也需要对疾病状态进行咨询、评估，根据不同的情形及风险及时转入不同层级的隔离治疗中心或医院进行适切的临床管理。

尽力压制疫情高峰，进一步收紧公共卫生和社会防控措施

冯子健表示，当前香港疫情防控的当务之急是采取非医药的公共卫生措施，尽力压低疫情高峰，尽可能减轻对医疗系统的压力。

他表示，内地专家组和特区卫生部门的官员、专家商讨了采取进一步收紧公共卫生和社会防控措施的必要性和时机。减少人员接触是压制新冠肺炎传播的重要策略，这对压制疫情高峰有好处。

“随着疫情不断发展，实施收紧公共卫生和社会防控措施的窗口期越来越短。时机很重要，如果决定实施，就应尽快推出。”冯子健说。

他表示，在抗疫防疫工作上，香港特区政府要权衡社会条件和基层组织状况，做出果断的决定。

他表示，特区政府正计划向全港市民派发N95口罩和快速检测包，以尽快发现感染者，进一步降低传播风险，这些措施对于压制疫情也会起到积极作用。

内地医护人员或将赴港参与临床救治

香港特区政府24日公布，已将根据《紧急情况规例条例》（第241章）订立的《紧急情况（豁免法定规定）（2019冠状病毒病）规例》（以下简称《规例》）刊宪，为特区政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括筹建医院及隔离设施等，提供法律基础。有关规例今日生效。

《规例》赋权特区政府政务司司长可为预防、抵御、阻延或以其他方式控制指明疾病的病例或传播，或治疗感染指明疾病的病人，在顾及各种在《规例》中订明的因素后，以书面方式批予豁免，容许人士或项目无须符合成文法则的若干规定（包括牌照、权限、批准、豁免、许可证、注册、标准或规格的规定）。

有香港媒体解读，《规例》为内地医护人员来港参与救治新冠患者提供了法律基础。中央是否会派内地医护人员来港参与救治新冠患者，目前还没有权威的消息发布。冯子健表示，当前香港医疗体系面临过载的风险，医护人员短缺是客观存在的瓶颈。如果能够突破资质认证的限制，允许内地医护人员直接参与香港的抗疫工作，将是重大突破。

面对未来疫情走势，冯子健表示，形势确实比较严峻，但也要看到当前抗疫的有利因素：第一是中央全力支持，香港社会齐心协力；二是香港具有比较先进的医疗技术和设备，医护人员素质较高；三是香港市民的守法意识、防疫意识较强；四是内地具有较丰富的抗疫防疫经验，可以供香港借鉴。

他表示，内地专家将继续与香港同行密切合作，沉着应战，努力做好抗疫防疫工作。