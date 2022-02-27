痛风 就得吃糠咽菜？看完发现自己亏大了！

时至今日，痛风已成为我国继糖尿病之后又一常见的代谢综合征。痛风是嘌呤代谢障碍而导致血尿酸水平升高，尿酸盐晶体沉积于组织或器官并引起损伤的一组临床综合征。

为了避免痛风再次发作，不少经历过其疼痛折磨的病友，选择了忌口。不仅从此告别大鱼大肉，甚至连豆腐、高嘌呤蔬菜都敬而远之。难道，痛风患者真的从此就要过上“吃糠咽菜”的生活了吗？

痛风患者的生活方式管理确实重要，但也要讲究科学。今天，根据临床经验，结合相关文献，风湿免疫科医生就来帮大家梳理一下痛风患者在饮食管理中的常见误区。

误区：高嘌呤蔬菜不能吃

有些蔬菜如莴笋、菠菜、蘑菇、四季豆、菜花等嘌呤含量较高，导致痛风患者不敢食用，担心诱发痛风的发作。

实际上，蔬菜为碱性食物，且富含大量维生素C，是痛风的保护因素。因此，高嘌呤蔬菜不会增加痛风的发病风险，所以无需严格限制。

误区：与酒肉再无缘

痛风患者生活方式的干预贯穿始终，疾病不同时期对饮食的要求不同：在痛风发作的急性期时，机体处于易损期，应严格控制嘌呤的摄入，远离酒类，避免加重急性痛风性关节炎的症状。

而在间歇期时，由于血尿酸水平比急性期有所升高，治疗重点是用降尿酸药物控制达标，饮食控制可适当放宽。比如，可限量食用虾、螃蟹、乌贼等中等嘌呤含量的海产品及牛羊猪肉等。

误区：痛风就得多吃粗粮

由于谷物糙皮中嘌呤含量相对较多，作为主食摄入时量较大，过多摄入会引起血尿酸生成增多。特别是在痛风发作期，更不要食用含嘌呤高的粗粮。

此外，在日常饮食中，建议痛风患者的主食还是以细粮为主，可选择性摄入嘌呤含量低的粗粮，如玉米和小米等。

误区：豆制品嘌呤高应禁食

豆类及豆制品确实含嘌呤比较高，较早的观点建议痛风患者限制豆类及豆制品的摄入。后来研究发现豆类及豆制品中的某些成分能够促进尿酸的排泄，曾一度鼓励痛风患者食用豆类及豆制品。

而最新的研究倾向于既不鼓励也不限制豆类及豆制品的摄入，正常食用即可。

误区：海产品全都碰不得

不同海产品嘌呤含量差别很大，比如海蜇和海参的嘌呤含量甚至比有些青菜还要低。因此，海参、海蜇、海藻这些低嘌呤的海产品，痛风患者完全可以吃。

另外，疾病的不同时期海产品的摄入要求也不同。急性期及血尿酸未控制的患者，绝对禁食嘌呤高的海产品。但是，间歇期及血尿酸已经控制达标的患者可以有选择性地食用嘌呤含量中低等的海产品，如三文鱼、秋刀鱼等。

误区：饮食控制越“狠”越好

暴饮暴食可诱发痛风急性发作，控制饮食可以降体重、降尿酸。加之有些患者不愿口服药物降尿酸，因此采取节食的方法来治疗痛风。

适当地控制饮食确实对痛风有利，但过度节食会产生酮体等酸性代谢产物，这些酸性代谢产物会导致血尿酸增高，甚至诱发痛风性关节炎急性发作。

因此，痛风患者不可过度节食，应根据每日所需热量，做到节食有度，营养均衡。

误区：水果嘌呤低可以随便吃

水果是嘌呤含量最低的食物，但痛风患者不能因为水果嘌呤含量低而不加限制地大吃特吃，特别是短时间内大量食用水果。因为水果中的果糖含量高，果糖又会升高血尿酸的水平，还增加肥胖、血脂异常、糖尿病等的发病风险。

因此，痛风患者要有选择地食用水果，可多食用果糖含量低的水果，不宜过多食用含果糖成分较高的水果。

误区：饮料可以代替水

我们鼓励痛风患者多饮水，维持每天尿量在2000ml以上。但有些患者以含糖饮料代替水分，也能达到每天2000ml以上尿量的要求。这种做法是错误的，因为含糖饮料中的甜味剂大多是高果糖浆，也叫果葡糖浆。其摄入的增多不但会导致尿酸生成增多，加重病情，甚至还有引发糖尿病、冠心病及肿瘤的风险。

文/申雅文（北京世纪坛医院）