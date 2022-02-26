国家卫健委：香港疫情正处于快速扩散和加速上升期 将继续全力支持香港的疫情防控

人民网北京2月26日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，全国人民都十分关心香港的疫情，疫情发生以来，中央政府全力支持香港疫情防控工作，内地援助的8间方舱医院正在紧锣密鼓建设。国家卫生健康委与香港特区政府举行了新冠肺炎医疗救治专家视频会议，就具体的技术问题进行了深入细致的讨论。已安排两批内地援港抗疫医疗防疫工作队专家抵达香港，与特区政府有关部门和医务工作者进行了交流，内地援港专家组与香港方面的沟通顺畅。

“此外，在内地的其他新冠肺炎防治专家每天都会与援港专家组进行视频连线交流对香港抗疫工作提出建议。当前，香港疫情正处于快速扩散和加速上升期。中央政府将继续全力支持香港的疫情防控，内地专家将继续与香港同行密切合作，努力做好抗疫防疫工作。”吴良有表示。