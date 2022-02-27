久坐 让你的运动收益大打折扣

“动”给身体带来的好处我们已经了解了。那么，如果每天都达成了运动目标，是不是就可以高枕无忧了呢？其实不然。因为“静”会让你的运动收益严重“缩水”。北京市疾控中心慢病所的专家提醒公众，“多动”和“少静”同样重要。

送你一个通用的“运动公式”

关于一个成年人，在身体条件允许时应当如何开展身体活动，世卫组织给出了明确的建议：

每周至少进行150至300分钟的中等强度有氧活动，或至少75～150分钟的高强度有氧活动，或者等量的中等强度和高强度组合活动。

每周中，要有2天或2天以上进行中等强度或更高强度的抗阻力运动，隔日进行，以强化肌肉，锻炼所有主要肌肉群。

坐上12小时 运动收益全蒸发

一天之中，除去睡眠时间，我们大约有16个小时的活动时间。假设每天进行30分钟的中/高强度身体活动，那么，如果在剩下的15个半小时中我们都舒适地坐着度过，会发生什么？

有研究发现，中/高强度身体活动所带来的健康收益，会受到久坐行为的影响。甚至，当一天中久坐时间达到11至12小时以上时，中/高强度身体活动所带来的健康收益有可能被削弱或抵消！

也就是说，达到了推荐量的运动，也无法弥补久坐带来的健康风险！

此外，久坐，特别是姿势不良的久坐，还会带来关节损伤、肌肉僵硬、血液流动减缓、脂肪分解速度减慢、氧气交换不足、大脑灵活性降低等负面影响。

长此以往，久坐还会增加某些癌症、心血管疾病、糖尿病、肾脏和肝脏疾病等慢性疾病的发生风险，增高死亡风险。

因此，北京市疾控中心慢病所的专家提醒大家，“是否进行规律的身体活动”与“是否存在久坐行为”，是两个同等重要的、需要分别纳入考虑并制定行动计划的重要内容。

见缝插针动起来

如今，我们的生活方式使坐着的时间远远大于我们的活动时间。工作、上课、看电视、使用电子产品等大多是坐着完成的。生活中的“被迫”久坐怎么破？世卫组织的另一条建议予以充分的重视：限制久坐时间，用久坐的时间进行各种强度的身体活动，包括轻微强度。

很多时候，改变工作学习时身体站或坐的状态并不容易，建议大家可以从打断久坐状态的角度入手。

研究发现，每隔30至60分钟时打断久坐的状态，可以预防久坐行为带来的健康风险。用来打断久坐行为的身体活动，可以是中/高强度，也可以是低强度。用任何强度的身体活动来取代久坐都是有益的。如此，我们就可以为一天中的“动”与“静”做出合理安排。慢病所专家建议，乘公交车上、下班时提前一站下车步行，或下班后去健身房锻炼，来保证每天足够的中/高强度身体活动时间。

在工作时，可以像上学时一样，利用手机等工具为自己设定一个“下课铃”，提醒自己每隔45分钟就起来到处走走、爬爬楼梯、伸展四肢，活动5分钟。这样，把“动”与“静”两手抓，慢慢养成习惯，您就会发现，少静多动其实一点都不难！

文/本报记者 李洁