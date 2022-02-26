据“健康北京”微信公众号消息，2月25日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院4例。

本土确诊病例

确诊病例：现住朝阳区潘家园街道农光南路小区，为确诊病例的密切接触者。2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京。2月21日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，2月25日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，2月16日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月24日报告核酸检测结果为阳性，2月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国籍，2月18日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月24日报告核酸检测结果为阳性，2月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：中国籍，2月23日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月25日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：中国香港籍，2月18日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月25日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。