社交平台Soul组建用户情绪关怀小组 关注年青一代心理健康

近期，社交平台Soul宣布成立用户情绪关怀小组，通过系统流程，重点关注平台用户情绪状态，并与各方机构合作及时干预极端情况发生。

“近年来，伴随着生活节奏的加快，人们工作、学习压力加大，心理异常以及精神健康问题愈发凸显。”据Soul产品负责人车斌介绍，目前平台月活近3400万、青年群体占比超过70%，用户也越来越注重通过多种方式放松心情、排解压力。数据显示，在平台的多对多语音沟通场景“群聊派对”中，每月约有超52万用户参与“心理咨询”主题的相关讨论。还有更多的用户，在“群聊派对”场景交流兴趣爱好、分享生活日常，在轻松沟通中发现自我、探索世界。

除了心理，用户还会在Soul“群聊派对”讨论文学、科技、创业、学习等多元话题

车斌指出，Soul致力于为年轻人构建社交元宇宙，是基于用户兴趣图谱与推荐算法为底层架构的多元、温暖的社交场景，其产品设计也非常注重帮助部分用户舒缓压力、调节情绪。例如，移除现实关系链的束缚，用户可以吐露真实心声；多元的连接机制，能帮助用户找到同好，获得更多共鸣与认同。

据Soul平台数据显示，过去一周，用户在Soul发布包含快乐、解压、开心等积极情绪关键词的“瞬间”数量近7万个，互动量达到53万。大量正向的反馈将激发用户更加积极的精神状态。

如今，精神健康问题已成为社会的公共性议题。在刚刚过去的世界精神卫生日，关于抑郁症、心理健康等话题先后登上全网多个平台热搜并引发广泛讨论，也反映了当下大众对精神健康问题的普遍关注。

车斌透露，接下来Soul还会继续推进与完善站内用户情绪关怀机制，并加强与相关部门、社会机构的合作，尝试为用户提供更完善的精神健康服务，引导用户更加积极、健康地面对生活。