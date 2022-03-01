年轻人，你的耳朵还好吗

年纪轻轻耳鸣不止，整宿地睡不着；好不容易睡着，早上起来头晕目眩，站起来就想吐，吃了东西也不见好转——年轻人，该好好照顾你的耳朵了。今年的3月3日是第二十三个“全国爱耳日”，今年的主题是“关爱听力健康，聆听精彩未来”。

耳鸣引发因素多，习惯良好可预防

27岁的黎海（化名）最近的生活被工作填满，夜晚、周末都难得休息，更要命的是，周末两天楼上装修打电钻，可谓震耳欲聋。周一上班，虽说不用再听电钻声，但电钻声还是从他的耳朵里“钻”了起来。即使独处也仿佛身在闹市，深夜躺在床上翻来覆去难以入睡，黎海被耳鸣折磨得苦不堪言。忍无可忍，他走进医院，经检查被诊断为主观性耳鸣。

有“主观”就有“客观”，国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心主任助理、解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部副主任陈伟告诉中青报·中青网记者，根据性质进行分类，耳鸣可分为主观性耳鸣和客观性耳鸣。主观性耳鸣，即耳鸣是一种主观感受，在无声源环境中，仅患者自己能听到耳鸣声，通常由器质性病变或神经反射性病变引起。而所谓的客观性耳鸣，则是不但患者自己能听到耳鸣，别人也能听到耳鸣，又称“他觉性耳鸣”，耳鸣声通常为“咔哒咔哒”或与脉搏一致的“嗡嗡”声。

引起客观性耳鸣的常见原因包括耳咽管异常开放、下颌关节病、肌肉痉挛等。有的患者可以通过吞咽或咽部的肌肉运动来控制这类耳鸣。在陈伟接诊的耳鸣患者中，客观性耳鸣患者仅占约10%。“这种情况下我们会把小听管的一端放到患者的耳道里，密闭好，然后另一端放在我的耳道里，在安静的环境下我就也能听到耳鸣声。”陈伟进一步解释说。

若根据耳鸣的时间进行分类，耳鸣则又可分为急性耳鸣和慢性耳鸣。急性耳鸣为3个月以内持续发生的耳鸣，慢性耳鸣则为持续发生超过6个月的耳鸣。

陈伟介绍，耳鸣可发生于儿童，但随着年龄增长，耳鸣的发病率会越来越高，在50-60岁患者中最常见。“无论老年人、年轻人还是小孩子，都可能发生耳鸣。人正常状态下也会发生耳鸣，比如用手捂住耳朵或者以侧卧位躺下耳朵接触枕头时，就能听到耳朵里有‘嗡嗡’声，而一松手或一翻身，耳鸣就消失了。又比如，当我们走进一间密封较好的房间内，耳内会听到‘嗡嗡’声，这种被称为生理性耳鸣。生理性耳鸣一般持续时间较短。”陈伟说。

可引发耳鸣的因素多种多样，那么在日常生活中应如何做以尽量减少耳鸣的发生呢？陈伟首先提到了耳机的使用。“现在好多年轻人耳朵上总是塞着耳机，走在街上，为了听得清楚，不自觉地就把声音调到很大来压过外界的噪声，如果长时间如此的话，肯定会对听力造成一定的损伤。所以，如果你觉得自己的听力还挺好，但是偶尔有耳鸣发生，这实际上就是一个预警，它在告诉你，应该注意爱护你的耳朵了。”陈伟建议，使用耳机时音量最好不要超过80分贝，使用时间也不宜太长，头戴式耳机相比入耳式耳机，对耳朵更加“友好”。

此外，健康、规律的作息和清淡的饮食同样利于减少耳鸣。“熬夜导致睡眠不好，可能会引起耳鸣，耳鸣反过来又会加重失眠，这就形成了恶性循环。压力大或者焦虑也会引发耳鸣，要尽量避免。另外饮食上，要少吃刺激性和高盐、高糖、高油的食物，身体整体的状况好了，耳朵出现问题的风险自然也就小了。”陈伟说，如果只是偶尔耳鸣或断断续续耳鸣，可以认为是一种生理现象，无需过度担心。但如果耳鸣不止，且已经影响到了情绪、学习、工作和生活，那就应到正规医院去检查，求助于专科医生。

耳石症来袭，天旋地转

对于周桓（化名）而言，耳石症带给他的恐惧是巨大的。第一次发作是在一年前，那时他尚在国外留学，清晨醒来站起身，一阵前所未有的强烈眩晕感袭来，双腿发软，寸步难行，吓得他赶紧躺回床上，贴身的衣服竟已湿透。周桓以为自己是低血糖，躺在床上吃下整块巧克力，情况却没有好转，那天他躺到中午眩晕感才慢慢退去，他说当时的无助感和恐惧感足以令他终生难忘。周桓后来才知道，他患上的这种病叫“耳石症”。

“耳石症又被称为良性阵发性位置性眩晕，是头部迅速运动至某一特定位置时出现的短暂阵发性发作的眩晕和眼震。”陈伟解释说，我们的耳朵有两个功能，一个是听觉，另一个就是平衡觉。而耳朵之所以能够控制我们身体的平衡，是因为耳朵里有个叫“前庭”的平衡器官，在前庭里有三根半规管，这三根半规管中充斥着淋巴液。紧挨着半规管的是椭圆囊和球囊，在椭圆囊和球囊的表面有一层胶质膜，胶质膜的表面黏附着一些碳酸钙结晶小颗粒，这些小颗粒就是“耳石”。当血液供应不足、过度劳累、受到猛烈撞击等任何一种情况出现时，耳石就有可能从原来的位置脱落，掉进半规管中的淋巴液里。这时如果头部改变位置，脱落的耳石就会刺激到半规管内的毛细胞，令人觉得天旋地转，同时伴有恶心、呕吐等症状。

“耳石症属于自愈性疾病，耳石在半规管淋巴液里会被慢慢吸收，但所需时间长短不一，有些人甚至可能需要数月才会好转。”陈伟表示，出现眩晕应及时到医院进行前庭功能检查，如果明确是耳石症，医生会采用手法复位对症状进行控制，且这种复位需要重复几次才能达到比较好的治疗效果。同时，医生也可以使用一些药物控制眩晕的症状。但并非所有患者都能完全治愈，部分人会复发。耳石症患者短期内要避免剧烈运动。

想要尽量避免遭受耳石症的折磨，陈伟建议在日常生活中保持健康的作息，饮食清淡，同时保证对维生素D的摄入，多晒太阳。此外，除避免进行过于剧烈的运动外，运动时还应循序渐进，不可突然增加运动量。（见习记者 陈鼎）