新研究称新冠病毒会感染内耳

科技日报北京11月2日电 （记者刘霞）据物理学家组织网近日报道，美国麻省理工学院（MIT）和马萨诸塞州眼耳医学院的一项新研究表明，新冠病毒的确会感染人的内耳细胞，包括对听力和平衡能力至关重要的毛细胞。

此前有许多新冠病毒感染患者报告出现听力损失和耳鸣等症状，也有患者报告出现了头晕和平衡问题，这表明新冠病毒可能会感染内耳。研究人员使用他们开发的新型人类内耳细胞模型以及较难获得的成人内耳组织开展上述研究，证实了这一点。

新冠疫情发生后，研究人员发现有些出现听力损失、耳鸣和头晕症状的患者的新冠病毒检测结果呈阳性，为弄清楚这是巧合还是存在因果关系，他们决定开展相关研究。

研究人员提取了人类皮肤细胞并将其转化为诱导多能干细胞，然后刺激其分化成内耳中的毛细胞、支持细胞、神经纤维和隔离神经元的施万细胞，从而建立了细胞模型。此外，他们还从一些因听力丧失而接受手术的患者身上提取了内耳组织样本。

在人类内耳样本和干细胞衍生的细胞模型中，研究人员发现毛细胞和施万细胞会表达新冠病毒进入细胞所需的蛋白——包括细胞表面的ACE2受体、弗林蛋白酶和跨膜蛋白酶丝氨酸-2，它们帮助病毒与宿主细胞融合。研究证明，新冠病毒实际上可以感染内耳，特别是毛细胞，并在较小程度上感染施万细胞。

此外，研究人员在其组织样本中发现的感染模式与在10名报告感染后出现耳朵相关症状的新冠患者中观察到的症状相吻合。其中9名患者出现耳鸣，6名患者出现眩晕，所有患者均出现轻度至重度听力损失。

研究人员解释称，新冠病毒进入耳朵的可能途径包括连接鼻子和中耳的咽鼓管，病毒也可能通过嗅觉神经周围的小开口从鼻子中逃逸，这使它能进入大脑并感染颅神经。

研究负责人之一、MIT的李·盖尔克表示，他们希望利用这一人类细胞模型来测试可能的疗法，治疗由新冠病毒和其他病毒引起的内耳感染。