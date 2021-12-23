又一老年病盯上小年轻 耳朵拉响的警报声别不当回事

有时像蝉鸣，有时如雷声，有时仿佛是昆虫嗡嗡振动翅膀……别误会，这不是在描写大自然，而是在形容耳鸣。它是在没有外部声源的情况下，耳内或颅内产生嗡嗡、嘶鸣等各式各样的异常声响。这种以往多见于中老年人的病症，已经盯上了年轻人。

听力受损 电脑主机竟是罪魁

小王最近被耳鸣折磨得心烦意乱，耳边仿佛有一台老冰箱，不分昼夜地卖力制冷，吵得他吃不香、睡不着，只好到北京同仁医院就诊。

“你的高频4千赫兹处听力有损伤，以前有被特别响的声音震过，或者工作在特别吵的环境吗？”拿到小王的听力检测报告，黄丽辉教授询问。小王拧着眉回忆半天，“没有呀，我是程序员，工作环境挺安静的，没接触过特别响的噪声，也从没觉着听力下降。”

在反复询问中，谜底终于揭晓。小王的桌上摆着一台电脑主机，他每天工作十多个小时，吃饭午休都与主机寸步不离，时间一长，持续、低频的噪声造成了听力损伤。

黄丽辉教授说，以前门诊来看耳鸣的以中老年人为主，现在年轻人逐渐多了起来。压力大、节奏快、生活不规律，再加上喜欢在运动、乘坐地铁公交或在高速路开车时使用耳机，音量大时间长，还有的塞着耳机睡觉，长期刺激让内耳的毛细胞得不到休息，导致听力下降，就有可能出现耳鸣。”

不过，耳鸣只是一个症状，引发这一症状的疾病有很多种，除了听通路障碍引起的听力损失，还有血管性疾病、糖尿病、高血压和高血脂等全身慢性疾病，如果再叠加劳累、生气、压力暴增等诱发因素，耳朵就会用独特的方式“拉响警报”。

揪出耳鸣幕后黑手 才能对症下药

“对耳鸣有正确的认知很重要。有人耳鸣后会陷入一种焦虑的状态，其实不必过度紧张，治疗的同时转移注意力，回归到正常的工作和生活中，就会慢慢忘掉耳鸣。”

黄丽辉说，治疗耳鸣，要先找病因。像小王这样由噪声引起的耳鸣，首先应该远离噪声源。平时也尽量保持规律的生活和运动，避免抽烟喝酒。压力过大、疲劳也是耳鸣的诱发因素，因此找到释放压力的方法很关键。如果耳鸣伴随着年纪增长出现听力下降，甚至影响到生活时，可以佩戴助听器，听到正常声音后，一方面改善生活质量，另一方面可使大脑进行重塑，就能逐渐忘却耳鸣。

此外，由于更年期引发耳鸣同时伴有焦虑、抑郁情绪的患者，则可以通过服用改善睡眠的药物、心理疏导或中医针灸等全方位的治疗方式得到缓解。

当然，临床上也偶尔会碰到听神经肿瘤以耳鸣为主诉来就诊的患者。因此当你有耳鸣时，一定要尽快找医生查找原因，不要等到耳鸣干扰到生活，那时可能解决起来就非常困难了。

辨鸣音分虚实 辨证施治有良方

中医把耳鸣的病因病理分为虚实两类。一般来说，耳鸣类似蝉鸣音是虚证，轰鸣音是实证。当然也有虚实夹杂的患者，判断和治疗也更为复杂。

传统医学科副主任医师段颖介绍，风热侵袭型耳鸣，宜疏风清热散邪；肝火上扰型的，宜清肝泄热，开郁通窍；痰火郁结型宜清火化痰，和胃降浊；肾精亏损型宜补肾益精，滋阴潜阳；脾胃虚弱型宜健脾益气升阳。害怕针灸的患者，采取中药辨证施治也能取得良好的效果。

此外，爱生气、压力大——是耳鸣患者中最常见的特点。传统医学科副主任陈陆泉说，耳鸣、耳聋跟情绪有很大关系。比如有的患者经常生气，肝气淤结；还有的患者经常熬夜、加班，造成肾精亏损；另外还有些患者脾胃虚弱，运化失调，还爱吃生冷刺激、过于油腻的食物，从而引起耳窍淤阻。

因此，除了求助医生，调整自我的身心状态也是“警报”解除的关键一环。（黄汇慧）