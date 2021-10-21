耳朵进虫子 滴油好使吗？更难取

相信不少人都有过耳朵里进小虫子的经历，这时，“有经验”的老人会告诉你，往耳朵里滴几滴香油，虫子就出来了。这个“祖传偏方儿”真的有效吗？医生说了，这样做，只能增加虫子取出的难度系数。那么，耳朵里进了异物应该怎么办，今天就跟大家分享一些处理技巧。

我们耳朵里都能装进什么东西？

你知道吗？耳朵这个神奇的地方，居然可以装进很多东西，不信的话，我们一起来看看吧。有飞蛾扑耳的；有棉签的棉絮进入耳朵的；有蟑螂进入孕妇耳朵的。临床上我们曾遇到过一位电焊工人，火花溅入耳内，因为溅入耳道时有冲击力，穿破鼓膜，进入中耳。为防止进一步感染，我们将患者急诊收入院，手术取出异物。想一想医生假如不是火眼金睛，真的是很难发现。

外耳道异物种类：动物性异物，如昆虫等。各种昆虫类中，以蟑螂最为多见，因为它喜欢黑暗潮湿的环境，想想无处不在的蟑螂，竟然在你的耳朵里遛弯，是不是很恐怖；植物性，如豆类、麦粒等；非生物性异物，如小玩具、石子、纱条、橡皮泥等，这种情况儿童多见。

注意，这两种做法绝对错误

异物的大小、形状、位置、种类不同，耳朵里进异物的临床表现也有差异：

对于小而无剌激性的异物，可能会长期存留而无任何症状；较大的异物则可引起耳痛、耳鸣、听力下降、反射性咳嗽等。

活昆虫等可在外耳道内爬行，可引起剧烈的耳痛和耳鸣；植物性异物遇水膨胀后，可压迫外耳道或引起局部炎症，造成耳内胀痛。位置愈深，症状一般愈明显。

对于棉签、铅笔尖、树枝和发夹等容易穿透鼓膜的异物，经常引起疼痛、眩晕、耳朵流脓，甚至听力下降、面瘫。

注意，以下两种做法绝对错误！

第一种，自己试图掏出进入耳朵的昆虫。这样做，一不小心把虫子弄死了，尸体残留在耳朵里那你就惨了，会增加感染的风险。

第二种，乱滴植物油。这样只会增加医生取出虫子的难度。

异物不同 处理方法有别

以下，给大家推荐针对不同的耳中异物，相应的处理措施：

1.对于圆形光滑的异物，可用异物钩等器械顺空隙越过异物而将其钩出。对于无法配合的小儿，切勿用镊子夹取，以防将异物推入深处而损伤鼓膜，可在全身麻醉下取出异物。

2.当异物细小时可用冲洗法洗出。冲洗法禁忌：合并中耳炎，鼓膜有穿孔者；鼓膜被异物损伤穿孔或合并中耳异物者；植物性异物(如豆类)遇水易膨胀者；尖锐多角的异物；石灰等遇水起化学反应者。

3.活昆虫等可用2%丁卡因、70%乙醇等滴入，使其麻醉后用镊子取出或冲洗排出。夏季小飞虫多见，也可试行亮光诱出。

4.已经泡胀的植物性异物，应先用95%乙醇滴入，使其脱水，缩小后再行取出。易碎的异物也可分次使用吸引器吸出。

5.外耳道有继发感染者，应先行抗感染治疗，待炎症消退后再取异物，或取出后积极治疗外耳道炎。

此外，提醒您平时应注意耳部卫生，切勿自行使用棉签等掏耳；对于儿童，家长应不定期查看或者询问，一旦发现外耳道异物，切勿自行尝试取出，因为多次尝试会降低外耳道异物取出成功率，甚至增加并发症可能，应及时就诊耳鼻喉科。

文/葛鑫颖 杜晶艳（北京朝阳医院）