国家药监局：全力以赴推动新冠病毒疫苗和治疗药物上市

人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，2月21日，国家药监局党组书记李利在药品审评中心走访调研时强调，统筹做好药品审评和党风廉政建设各项工作。

李利指出，药审中心要坚持保安全守底线、促发展追高线，加快推进审评体系和审评能力现代化。要坚持提前介入、研审联动，科学严谨、依法合规，全力以赴推动新冠病毒疫苗和治疗药物上市。要深化药品审评审批制度改革，推广实施疫情防控应急审评经验，加快临床急需药品上市步伐。

去年以来，药审中心全力服务保障疫情防控工作大局，持续深化审评审批制度改革，疫苗药品应急审评和常规审评取得丰硕成果，一批新冠病毒疫苗、治疗药物和创新药品、临床急需境外新药、儿童用药成功上市。

李利指出，积极支持中药传承创新发展，让更多更好的中药产品惠及百姓。要深入开展药品安全专项整治行动，认真做好疫苗国家监管体系（NRA）评估迎检工作，加强对药品审评检查长三角分中心、大湾区分中心工作的指导和衔接，推动药审中心各项工作再上新台阶。