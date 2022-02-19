“雪道尽头是骨科”？专家告诉你脚崴了怎么办

人民网北京2月19日电 （记者乔业琼） 雪上飞驰、冰上共舞虽然美好，但美中不足的是，因运动方式不当、防护不足等原因，一些人出现了运动伤害，“雪道尽头是骨科”的话题还一度登上热搜。今年春节以来，湖南省人民医院骨关节与运动医学门诊就接诊了多名踝关节扭伤的患者。

湖南省人民医院骨关节与运动医学科主任医师王靖表示，踝关节扭伤俗称“崴脚”，踝关节损伤占所有运动损伤的20%左右，受伤后会出现疼痛、肿胀、无力、不稳等短期或长期的遗留症状，80%的踝关节损伤者会出现再次损伤。

那么，崴脚以后应如何正确处置？王靖建议：

1、保护：保护受伤部位，不要让受伤部位出现导致其受伤的相似动作，造成二次损伤。可用弹力绷带保持踝关节中立位，有条件的可用护踝支具固定。

2、休息：受伤后应立即停止所有活动寻求帮助，及时就医。

3、冰敷：给受伤部位降温，可减少出血及局部炎症反应，缓解疼痛，抑制肿胀。冰敷宜每次10～20分钟，每天3次左右，注意不要直接将冰块敷在患处，可用湿毛巾包裹冰块，以免冻伤。

4、加压：使用弹力绷带包裹受伤踝关节，最好适当加压，减少出血及肿胀。但应注意避免过度加压，防止肢体远端缺血。

5、抬高：伤者平卧，将患肢抬高至心脏水平以上，可增加静脉和淋巴回流，减轻肿胀，促进恢复。

王靖提醒，踝关节受伤后，应注意避免以下误区：

误区一：马上脱鞋。脚踝受伤有时看似不严重，但可能伤到肌肉、肌腱、韧带或骨头。急着脱鞋尤其是比较紧的鞋，可能造成二次损伤。因此，受伤后如果脚踝处淤青、严重肿胀、疼痛感剧烈，先不要急着脱鞋，最好第一时间去医院检查后处理。

误区二：多活动就能好。崴脚后，有些人会转动或者按摩脚踝，以此判断伤情或促进恢复。殊不知，随意扭动和按摩，可能使损伤部位症状加重。

误区三：涂抹活血药物。毛细血管破裂后，涂抹红花油一类的活血药物可促使血流加快，使肿胀加重。所以，在损伤的急性期（24小时内），如果使用红花油涂抹揉搓，将加重损伤部位的血液渗出，加重肿胀。

误区四：贴跌打损伤药膏。跌打损伤药膏可让药物通过皮肤迅速渗透，产生活血行气、舒筋散结的作用。但如果扭伤处已经发生骨折，贴药膏只能暂时缓解表面症状，骨折部位不会因此长好，还容易发生错位，甚至造成骨骼畸形。

误区五：休息休息就好了。很多人踝关节损伤后，以为休息几天就好了。没想到躺了几天后，患处肿胀、疼痛更加严重，到医院检查才发现存在骨折、韧带断裂等情况。

王靖强调，如果出现脚踝受伤，在进行应急处置后，应尽快到医院关节或运动医学专科就诊。

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