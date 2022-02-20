新冠疫苗序贯加强免疫接种启动！你想知道的都在这儿

新华社北京2月19日电（记者徐鹏航、顾天成）国家卫生健康委疾控局副局长吴良有19日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。

序贯接种指间隔接种（交替接种）不同技术路线的同种疫苗。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，对于变异性强又很难对付的病毒，经常采用序贯免疫的方式接种。

邵一鸣表示，采用序贯加强免疫接种主要有两个目的：一是不同疫苗之间可以优势互补，二是个人体质不同，可能对某一类疫苗产生的副作用多一些，采用不同技术路线疫苗接种可以规避副反应。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，美洲、欧洲和东南亚的一些国家已开始实施序贯加强免疫接种。世界卫生组织支持灵活的同源疫苗和异源疫苗接种计划。对于考虑异源接种方案的国家，推荐采用与首剂接种不同技术路线的新冠病毒疫苗进行后续剂次接种。

接受序贯加强免疫接种有哪些注意事项？王华庆介绍，序贯加强免疫接种有四个重要条件：

第一，此次序贯加强免疫的接种对象是18岁以上人群。

第二，接种对象需满足已完成2剂次灭活疫苗接种的条件，且这2剂次接种的是国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的新冠病毒灭活疫苗。

第三，要全程完成2剂次灭活疫苗接种，且接种间隔不能短于6个月。

第四，接种对象没有进行过加强免疫，也就是没有打第3针。

王华庆提示，接种时要将自身健康状况如实向接种医生反映，接种疫苗后要留观30分钟，发生怀疑与疫苗接种有关的不良反应时，如持续时间较长，症状比较严重的要向接种单位报告并及时就医。

“研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果。”吴良有呼吁满足接种条件的人群能够主动接种、及早接种。