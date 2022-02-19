什么是新冠疫苗序贯加强免疫？与第3针有什么区别？专家这样解答

人民网北京2月19日电 （记者张文婷）如何更好地发挥新冠疫苗作用已成为大众关注的热点，采用不同技术路线进行序贯加强免疫也进入了人们的视线。在今日举办的国务院联防联控机制发布会上，相关专家就什么是序贯加强免疫，进行序贯加强免疫需满足哪些条件，接种时应注意哪些事项等一系列问题进行了详细解答。

什么是序贯加强免疫？

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在发布上解释称，序贯加强免疫是不同技术路线的疫苗按照一定的接种时间间隔、接种剂次，为了进一步提高预防效果，在考虑其安全性的基础上所采取的一项免疫策略。

进行序贯加强免疫需满足哪些条件？

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在会上表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。

他提到，此前，凡全程接种国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月的18岁以上目标人群，可以进行一剂次同源加强免疫，也就是用原来的疫苗进行加强。

序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。

吴良有强调，对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫接种，选择其中一种就可以。此外，国务院联防联控机制还批准了深圳康泰公司和医科院生物所新冠病毒灭活疫苗的同源加强免疫接种。无论是同源加强还是序贯加强，都是在完成全程接种满6个月的18岁以上人群中实施。

研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果，吴良有呼吁，希望满足接种条件的人群能够主动接种、及早接种，为健康加码、为防疫加油。

进行序贯加强免疫时需注意什么？

王华庆在发布会上提醒，序贯加强免疫接种时有四类特别的注意事项。

首先，接种对象为18岁以上人群；其次，接种人群要完成2剂次的灭活疫苗接种，而且这2剂次接种的是国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的新冠病毒灭活疫苗。

再次，接种对象要全程完成2剂次的接种，而且接种间隔不能短于6个月。

最后，大众进行序贯加强免疫前需要没有进行过加强免疫，也就是第3针没有打。

王华庆再次提醒，大家去接种疫苗时，要做好个人防护，包括在接种的时候，要把自己的健康状况如实向接种医生反映，由接种医生判断他是不是有禁忌证，或者一些缓种的情况。接种疫苗后要留观30分钟，发生怀疑与疫苗接种有关的不良反应时，如持续时间较长，症状比较严重的，一要向接种单位报告，二要及时就医。