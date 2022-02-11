药品安全专项整治行动如何落实？国家药监局最新部署

人民网北京2月11日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，2月11日，国家药监局召开深入开展全国药品安全专项整治行动工作视频会议，对深入开展药品安全专项整治行动再部署、再强调、再落实。

会议指出，国家药监局成立由局党组书记李利、局长焦红任组长的专项整治工作领导小组，组建专门工作组，将与市场监管总局联合印发专项整治工作方案，全面抓好贯彻落实。

会议明确，此次专项整治行动的总体要求是：坚持深入开展专项整治与建立健全长效机制、严厉打击违法犯罪行为与强化日常监管相结合，针对药品、医疗器械、化妆品领域群众反映强烈的问题，以严厉打击制售假药劣药、违法生产中药饮片、网络非法销售为重点，严防严管严控质量安全风险，集中深入开展药品安全专项整治，查处一批大案要案，公布一批典型案例，移送一批犯罪线索，消除一批风险隐患，完善监管机制，堵塞监管漏洞，消除监管盲区，提升监管能力，切实维护药品安全和人民群众生命健康。

会议要求，一是坚持严查违法、强化风险严控，通过严查违法推动风险严控要求落实落细，通过风险严控及时发现案件线索，严惩重处违法犯罪行为。

二是坚持问题导向、强化突出重点，针对疫苗等重点产品、城乡接合部等重点区域、新建企业等重点对象，突出重点，分类施策，有针对性地开展专项整治行动。

三是坚持统筹协调、强化一体推进，各级药品监管部门坚持全国“一盘棋”，主动与公安机关保持密切协作，加强与相关部门协同联动，强化跨部门、跨区域联合执法，覆盖“两品一械”全部监管对象，坚持线上线下专项整治一体推进。

四是坚持打建联动、强化平战结合，将开展专项整治行动与强化日常监管统筹推进，健全完善法规制度体系，建立健全长效机制。

五是坚持效果导向、强化能力提升，继续完善监管体系，提升技术支撑能力，加快推进监管能力建设，加大案件查办力度，全力以赴做好药品安全专项整治工作。

会议强调，各级药品监管部门要认真把握做好专项整治工作的关键，突出严查违法、严控风险“一条主线”，坚持深入开展专项整治与建立健全长效机制、严打违法犯罪行为与强化日常监管“两个结合”，突出问题导向和效果导向“两个导向”，强化内部机制和外部机制“两个机制”。